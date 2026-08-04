MinDefensa confirma que el fusil Jaguar no es confiable y podría ser reemplazado

La promesa del Gobierno de impulsar la soberanía militar con el fusil Jaguar quedó bajo presión tras confirmarse fallas en su fabricación. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este martes 4 de agosto, que el fusil Jaguar, desarrollado por la Industria Militar (Indumil), presenta fallas en su fabricación y ensamblaje que impiden su incorporación a las Fuerzas Militares y la Policía.
El funcionario admitió que el proyecto todavía no ofrece las garantías de seguridad exigidas para un arma de dotación oficial: "Hay problemas para la producción del Jaguar. No está a punto para que sea totalmente confiable, como se requiere con los estándares de la Fuerza Militar y la Policía Nacional. Y hasta que no esté confiable, pues no se da", afirmó Sánchez en entrevista con Radio Blu.
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El ministro explicó que el fusil “presentó unas novedades” durante su desarrollo y que el Gobierno esperaba que estas pudieran solucionarse rápidamente para avanzar con su adquisición.
"La instrucción que di fue avanzar con ese proyecto. Si para el 30 de noviembre está listo y es 100 % confiable, como lo requieren las Fuerzas Militares y la Policía Nacional , se adquirirá. De lo contrario, se comprará otro fusil”, sosten.