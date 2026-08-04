Invima prohíbe la venta de un chocolate promocionado para el estrés y la ansiedad: alerta por riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 247 de 2026 para anunciar a la ciudadanía sobre la comercialización del denominado“chocolate funcional” bajo las marcas Meloso y Chocolate suave, un producto que no cuenta con autorización para su venta en Colombia.
La medida fue divulgada el 3 de agosto de 2026, luego de identificar que el alimento es promocionado a través de redes sociales, páginas web y plataformas de comercio electrónico con afirmaciones relacionadas con beneficios para la salud que incumplen la legislación sanitaria.