El despertar turístico de Necoclí: 32 pequeños negocios se unen para transformar el Urabá antioqueño

A orillas del mar Caribe, Necoclí, en el Urabá antioqueño, avanza en la consolidación de una modelo de turismo basado en el trabajo colaborativo. Lo que durante años fue un conjunto de pequeños negocios que operaban de manera independiente comenzó a transformarse desde 2025 con la creación de la Red Colaborativa de Turismo de Necoclí, integrada hoy por 32 emprendimientos locales. La iniciativa hace parte del programa Trabajo para el progreso en Colombia, impulsado por Fundación “la Caixa”, Fundación Grupo Social y Fundación Visa, que busca promover la generación de empleo digno para mujeres y jóvenes en condición de vulnerabilidad mediante procesos de innovación social y fortalecimiento de capacidades locales. Puede leer: Riwi, lapuesta en marchapaisa que consigue empleo en tecnología para 7 de cada 10 jóvenes sin experiencia La experiencia de Necoclí fue uno de los temas centrales del encuentro realizado esta semana en el municipio, donde representantes de las entidades participantes evaluaron los avances del programa y las estrategias para fortalecer su impacto en el territorio.

¿Cómo nació la Red Colaborativa de Turismo de Necoclí?

Aunque Necoclí ha construido buena parte de su economía alrededor del turismo, hasta hace poco restaurantes, hoteles, artesanos, guías turísticas, productores, empresas de transporte y negocios culturales trabajan de forma dispersa, sin mecanismos de articulación que permitan consolidar una oferta turística conjunta. Entérese: Así se convirtió Medellín en la ciudad con más startups de América Latina: ahora quiere ser capital de la IA “Querían colaborar para consolidar a Necoclí como un destino turístico competitivo, pero no sabían cómo”, explicó Andrea Zuluaga, directora de Transformación Empresarial de la Corporación Interactuar, organización participante de la primera convocatoria de Trabajo para el progreso en Necoclí durante 2024-2025. Para responder a esa necesidad, el programa realizó en 2024 un amplio proceso de escucha con 750 personas del municipio, tanto del casco urbano como de las veredas. El ejercicio involucro a actores individuales (84%) y organizaciones (16%), permitir identificar fortalezas, barreras y oportunidades para el desarrollo local. Le interesa: La Ruta de las Garzas: el ambicioso proyecto turístico para navegar el río Cauca desde La Pintada hasta Santa Fe Con base en esos resultados, durante 2025 fueron diseñados de manera colectiva 12 prototipos de innovación social, agrupados en cuatro líneas de trabajo: Habilitantes, Agro, Turismo y Mesa Económica. Uno de esos proyectos dio origen a la Red Colaborativa de Turismo, que actualmente reúne a32 emprendimientos con el propósito deatraer más visitantes y generar mayores beneficios económicos para la región.

Acompañamiento empresarial para fortalecer pequeños negocios

Además de impulsar la conformación de la red, Trabajo para el progreso desarrollaron un diagnostico de los emprendimientos, brindó formación empresarial, fortaleció las capacidades administrativas de los negocios y promovió la creación de mecanismos de gobernanza y trabajo colectivo. “Era necesaria una red basada en la confianza, la comunicación y acuerdos comunes”, afirmó Zuluaga. Vea aquí: Seis empresas colombianas están en la élite del mundo del emprendimiento, según Endeavor El programa Work4Progress es impulsado por la Fundación “la Caixa” y se desarrolla en Colombia, India, Mozambique, Perú y Ghana, promoviendo soluciones construidas desde las propias comunidades mediante alianzas entre organizaciones sociales, entidades financieras, empresas y universidades. En Colombia, la iniciativa se implementa en alianza con Fundación Grupo Social y Fundación Visa. El programa comenzó en Necoclí 2024 y, desde 2025, amplió su operación hacia Cartagena. Actualmente, tres redes conformadas por10 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, empresas privadas y entidades financieras desarrollan el programa en ambas regiones.

Una artesana que transformó su negocio gracias al trabajo colaborativo

Uno de los casos que refleja el impacto del programa es el de Katy García, creadora de Imbana Arte y Bisutería. La emprendedora elabora artesanías utilizando materiales recuperados de las playas, como madera arrastrada por el mar, coco, totumo y lienzos, que transforma en piezas decorativas.

Uno de los casos que refleja el impacto del programa es el de Katy García, creadora de Imbana Arte y Bisutería. Foto: Cortesía

Su participación comenzó a través del prototipo Laboratorio Impulsando Oportunidades, diseñado para acompañar a mujeres y jóvenes en la consolidación de sus emprendimientos. “Cuando nos hablaron del laboratorio fue como ver una luz para impulsar a Imbana”, recordó García. Lea también: Un millón de turistas y Antioquia solo tuvo 15 de 699 proyectos de Fontur Gracias al acompañamiento, incorporó herramientas de planificación empresarial, marketing digital y estrategias comerciales que le permitieron ampliar su cartera de clientes y aumentar las ventas. “Nos han ayudado a tener una visión más clara del futuro, trabajar el marketing digital, crear una estrategia empresarial, conseguir clientes y aumentar las ventas”, dijo. El proceso también fortaleció sus vínculos con otros emprendedores del municipio mediante ferias y espacios de intercambio, lo que finalmente la llevó a integrarse a la Red Colaborativa de Turismo. Actualmente, las metas de Imbana van más allá del mercado local. Según García, el objetivo es posicionar la marca en mercados nacionales e internacionales.

El reto: construir un modelo sostenible y autónomo

La segunda fase del programa (2026-2028) busca que las redes creadas funcionen de manera independiente una vez concluya el acompañamiento institucional. “El reto es dejar capacidades instaladas que les permiten a las redes creadas sostenerse de manera autónoma, tomar decisiones informadas y afrontar con una visión más estratégica nuevos desafíos”, explicó Miller Hurtado, director de Generación de Ingresos, Infraestructura y Medio Ambiente de la Vicepresidencia de Desarrollo de Fundación Grupo Social. Como parte de esa estrategia, el programa ha fortalecido la articulación entre actores públicos, privados, académicos y organizaciones sociales. Además: Charcos, bosques y turismo gastronómico: la ruta de los nuevos destinos que ofrece el Oriente antioqueño Ese trabajo permitió que la Red Colaborativa de Turismo se integrara a la Mesa de Turismo de Necoclí, un paso que, según Fernando Torres, representante de la red, facilitará la construcción de políticas públicas que respalden y den continuidad a estas iniciativas. Con este modelo, se busca que el crecimiento económico derivado del turismo y del fortalecimiento empresarial se traduzca también en desarrollo social, generación de empleo y sostenibilidad para las comunidades del Urabá antioqueño.

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