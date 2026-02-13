Lo criticaron por “viejo” y hoy lo aplauden como figura: Milton Casco se gana los hinchas de Nacional corriendo y con goles

Cuando Milton Casco fue anunciado como refuerzo de Atlético Nacional, no faltaron las cejas levantadas. A sus 37 años, algunos cuestionaron la apuesta del club y lo señalaron, sin verlo jugar, como un futbolista en el ocaso. Hoy, apenas unas fechas después, el lateral argentino responde en la cancha: corre toda la banda, asiste, marca goles y transmite una jerarquía que contagia.
En la victoria 4-1 sobre Fortaleza, Casco fue protagonista: dos asistencias, un gol y una actuación completa, yendo y viniendo sin pausa. Pero más allá de los números, dejó claro que entiende dónde está y qué significa vestir la camiseta verdolaga.