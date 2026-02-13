x

Lo criticaron por “viejo” y hoy lo aplauden como figura: Milton Casco se gana los hinchas de Nacional corriendo y con goles

Lo criticaron por su edad, pero Milton Casco demuestra en cada partido que la experiencia y la entrega pesan más: corre toda la cancha, anota goles y se gana a la hinchada de Nacional.

  • Milton Casco ha sido figura de Nacional en el arranque de la Liga. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Milton Casco ha sido figura de Nacional en el arranque de la Liga. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Cuando Milton Casco fue anunciado como refuerzo de Atlético Nacional, no faltaron las cejas levantadas. A sus 37 años, algunos cuestionaron la apuesta del club y lo señalaron, sin verlo jugar, como un futbolista en el ocaso. Hoy, apenas unas fechas después, el lateral argentino responde en la cancha: corre toda la banda, asiste, marca goles y transmite una jerarquía que contagia.

En la victoria 4-1 sobre Fortaleza, Casco fue protagonista: dos asistencias, un gol y una actuación completa, yendo y viniendo sin pausa. Pero más allá de los números, dejó claro que entiende dónde está y qué significa vestir la camiseta verdolaga.

“Más allá de los nombres, creo que todos somos importantes acá. Al que le toca jugar tiene que dar lo mejor y así se van a dar los resultados”, afirmó en diálogo con Win Sports.

Competencia interna y mentalidad colectiva

Casco aterrizó en Medellín con el peso de su trayectoria: multicampeón con River Plate, con pasos por Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s Old Boys, su hoja de vida habla por sí sola. Sin embargo, su discurso está lejos del ego.

“Venimos laburando muy bien. En cada entrenamiento se ve que todos quieren jugar. Después el entrenador decide, pero todos estamos para sumar”, explicó.

Esa competitividad interna se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Quien entra no desentona. La maquinaria no se detiene. Y en ese contexto, la experiencia del argentino se vuelve guía.

“Trato de acompañar a los más chicos, guiarlos en esta situación. Si me piden un consejo, dárselo desde lo que he vivido en mi carrera”, añadió.

El respaldo del vestuario

En el camerino su impacto no pasa desapercibido. Matheus Uribe, uno de los hombres de peso en el plantel, lo resumió sin rodeos:

“Sabemos la calidad y experiencia de Milton, nos va a aportar demasiado”.

Y lo está haciendo. No solo desde la técnica —claridad con la pelota, precisión en los centros, inteligencia para ubicarse— sino desde el ejemplo físico: a los 37 años, corre más que muchos y no negocia una pelota dividida.

Para una generación joven que incluye nombres como Rengifo o Samuel, verlo competir con esa intensidad es una lección silenciosa de profesionalismo.

Gratitud y compromiso

Lejos de cualquier revancha contra quienes dudaron, Casco eligió el agradecimiento.

“Me han recibido de una manera muy linda acá en Colombia. Estoy muy agradecido con la gente de Nacional”, dijo, antes de dedicar el triunfo a su esposa, a sus hijos —uno en Argentina— y a sus padres.

También destacó un aspecto clave del partido: la calma tras el penal errado que pudo cambiar el rumbo del juego.

“Estábamos enfocados en lo que teníamos que hacer. Mantuvimos la tranquilidad y por suerte hicimos un gran partido”.

Esa serenidad es parte de la jerarquía que aporta. No se desordena en la adversidad, no se acelera cuando el partido exige pausa.

Un fútbol que exige y motiva

Sobre su primera impresión de la liga colombiana, el lateral fue claro: “Muy competitiva. He visto muchos partidos y se ve que cada juego exige mucho. Hay que prepararse bien para cada uno”.

La adaptación ha sido rápida. Entiende la intensidad, el ritmo y el contexto. Y lo más importante: no se guarda nada.

La mejor respuesta

A Milton Casco lo juzgaron por la edad antes de verlo en acción. Hoy, la mejor respuesta la da en el césped del Atanasio: asistencias, goles, despliegue y liderazgo.

En un equipo que apuesta por la mezcla entre juventud y experiencia, el argentino ya escribe su propia historia en Nacional. Y si algo ha dejado claro en estas primeras semanas es que la jerarquía no se mide en años, sino en rendimiento y compromiso.

Atlético Nacional
Liga BetPlay
Estadio Atanasio Girardot
