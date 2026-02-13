Video | Polémica en Cali: Policías insultaron a madre e hija que usaron carril exclusivo del MIO

En el video viral se evidencia que los policías no solo ofendían verbalmente a la madre y a su hija, con frases como “Va asustada” o “vea cómo tiembla” , sino que además las graban desde el interior del vehículo.

Y es que un video que se ha vuelto viral refleja los momentos en que los agentes insultaban a la madre mientras iban detrás de ellas en su vehículo policial por esa misma vía.

Polémica y rechazo ha generado el actuar de dos policías contra una madre e hija que transitaban patineta eléctrica en el carril exclusivo del sistema de transporte MIO, en Cali.

La Policía Metropolitana de Cali ya identificó a los uniformados y los tiene bajo investigación disciplinaria, lo que significa que se evaluará su conducta para determinar sanciones internas.

Cabe recordar que existe un Estatuto Disciplinario Policial (Ley 2196 de 2022), que regula el comportamiento de los policías y agentes en el país con un enfoque en derechos humanos, dignidad humana y debido proceso.

El Artículo 33, Ley 2196 de 2022, establece que: “Los miembros de la Policía Nacional deben abstenerse de cualquier conducta que implique trato humillante, discriminatorio o vejatorio hacia las personas, bajo pena de sanciones disciplinarias”.

Lea también: Policía agarró a alias Sangre en Castilla, a quien buscaban por al menos dos muertes

El Artículo 34, Ley 2196 de 2022, también dice: “Se considera falta grave la conducta de los uniformados que, en ejercicio de sus funciones, falten al respeto debido a los ciudadanos o utilicen medios tecnológicos para hostigar o intimidar”.

Esta normativa podría aplicarse porque tanto los policías como la madre invadieron el carril del MIO, que es de uso exclusivo para este tipo de buses, aunque con excepción se puede usar en caso de emergencias para los miembros de la institución. Por tal motivo, se estaría infringiendo la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito.

En este momento se espera el pronunciamiento de la Policía Nacional sobre las medidas a tomar con los dos agentes por su conducta en una vía exclusiva del MIO en la ciudad de Cali.

Siga leyendo: ¡Ni en su hogar están a salvo los niños! Capturaron en Medellín a hombre por abusar de su hijastra