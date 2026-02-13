Video | Polémica en Cali: Policías insultaron a madre e hija que usaron carril exclusivo del MIO

Polémica y rechazo ha generado el actuar de dos policías contra una madre e hija que transitaban patineta eléctrica en el carril exclusivo del sistema de transporte MIO, en Cali.
Y es que un video que se ha vuelto viral refleja los momentos en que los agentes insultaban a la madre mientras iban detrás de ellas en su vehículo policial por esa misma vía.
En el video viral se evidencia que los policías no solo ofendían verbalmente a la madre y a su hija, con frases como “Va asustada” o “vea cómo tiembla”, sino que además las graban desde el interior del vehículo.