Superfinanciera confirma opa de Sura sobre Protección; así será la compra de acciones a $40.000

La Superintendencia Financiera de Colombia informó que recibió la solicitud formal para autorizar una oferta pública de adquisición (opa) sobre las acciones ordinarias de Protección S.A., una de las principales administradoras de fondos de pensiones del país. De acuerdo con el documento oficial firmado por Leyla Thiab Hamdan, directora de Acceso al Mercado de Valores, la entidad señaló: “Informamos que en la fecha esta Superintendencia ha recibido solicitud de autorización de oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del emisor de la referencia. El precio de compra por cada acción ordinaria del emisor será de $40.000 pesos colombianos, pagaderos en efectivo y en pesos colombianos (COP)”. Lea más: Fondos de pensiones reportan caída del 15% en utilidades en el primer semestre de 2025 La oferta busca adquirir una participación mínima del 6% y máxima del 7,5% de las acciones en circulación de la compañía, según lo estipulado en la comunicación remitida el 6 de octubre de 2025 a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Edificio de Sura en Medellín.

Suspensión temporal de la acción para garantizar transparencia

En cumplimiento del Decreto 2555 de 2010, la Superfinanciera ordenó suspender temporalmente la negociación bursátil de los títulos de Protección S.A. hasta el día siguiente a la publicación del aviso oficial de OPA, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y la igualdad de condiciones para todos los inversionistas. “La presente información se envía para que se suspenda la negociación bursátil de los valores objeto de oferta, hasta el día siguiente a la publicación del aviso de oferta”, señala la comunicación enviada a la BVC. La suspensión fue publicada en el Boletín Informativo No. 185 de la Bolsa, bajo el asunto “Radicación proyecto de garantía OPA Protección S.A.”, y dirigida al gerente general de la entidad bursátil, Andrés Restrepo Montoya. Lea más: Protección alcanzó récord de rendimientos en 2024: abonó $21 billones a sus clientes

Detalles de la oferta y precio propuesto

El precio propuesto para la adquisición es de $40.000 por acción, una cifra que, según analistas del mercado, representa una prima atractiva frente al promedio reciente de cotización en bolsa. La transacción se realizaría en efectivo y en pesos colombianos, y la compañía oferente —Sura Asset Management S.A.— ya presentó el proyecto de garantía ante la Bolsa de Valores para respaldar la operación. Según el documento de la BVC: “Sura Asset Management S.A. presentó el proyecto de garantía para participar en la opa de acciones ordinarias de Protección S.A.”. Es decir, la compañía cuenta con los recursos y las garantías exigidas por la regulación para llevar adelante el proceso de compra. Además conozca: Acciones de Sura y Argos subieron en primera semana tras romper enroque accionario De completarse la adquisición máxima del 7,5%, Sura Asset Management pasaría de 52,31% a cerca del 60% de participación, consolidando aún más su influencia en la administradora de pensiones y cesantías.

Quiénes son los principales accionistas de Protección S.A.