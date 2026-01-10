x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

De trabajar en una central de abastos a icono de la música popular: la increíble historia de vida de Yeison Jiménez

El artista de música popular murió en un accidente aéreo mientras se dirigía a la ciudad de Medellín. Tenía prevista una presentación este 10 de enero en el municipio de Marinilla, Antioquia.

  • Yeison Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. FOTO: Cortesía
    Yeison Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. FOTO: Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

10 de enero de 2026
bookmark

Una lamentable noticia tiene con dolor a los amantes de la música popular: la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien se transportaba en una avioneta este 10 de enero entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

El artista se dirigía al municipio de Marinilla, Antioquia, donde iba a presentarse para interpretar los grandes éxitos que lo catapultaron como uno de los exponentes más representativos del género, surgido de humildes comienzos que muchos de sus oyentes recuerdan con admiración.

En contexto: Atención | Murió el cantante Yeison Jiménez tras accidente en una avioneta con destino a Medellín

Jiménez viajaba con su equipo de trabajo en una avioneta con matrícula N325FA entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá. Sin embargo, la aeronave colapsó y se precipitó a tierra, dejando sin vida al piloto, al copiloto y a los cuatro pasajeros que lo acompañaban. El hecho apagó una voz y generó un profundo dolor entre quienes escucharon Aventurero o lo vieron en el programa Yo Me Llamo, del canal Caracol Televisión, donde dejó un legado imborrable.

El intérprete de Tenías Razón sabía conectar con las audiencias y representaba un ejemplo para quienes, al igual que él, surgieron en la música popular e iniciaron desde condiciones muy humildes. Antes de alcanzar la fama, cuando apenas tenía 13 años, trabajó en Corabastos, la central de abastos de Bogotá que lo vio crecer personal y profesionalmente, forjando su carácter hasta llevarlo a soñar con llenar estadios y cautivar no solo a su familia y amigos, sino a todo un país.

Yo tenía 13 años y un señor me dijo que si quería organizar unos costales... y ahí comenzó toda mi carrera como aguacatero. Después alcancé a cargar y a lo último terminé como jefe de puesto, pero siempre fui empleado en Corabastos”, mencionó Jiménez en una entrevista con Semana.

La vida de Yeison Jiménez

Su vida estuvo marcada por la violencia intrafamiliar. El propio cantante lo contó en una entrevista con el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, en la que relató que durante su infancia fue testigo de episodios de violencia que lo marcaron profundamente. Creció al lado de un bar que era propiedad de sus padres, un entorno cercano al consumo de licor que, según él mismo relató, sacó lo peor de cada uno de ellos.

El gran artista Yeison Jiménez. FOTO: Cortesía
El gran artista Yeison Jiménez. FOTO: Cortesía

WAISMAN_MORA

Mi padre conoció a otra mujer y era muy conchudo, porque le pasaba las mujeres a mi mamá por el frente”, expresó el cantante en dicha entrevista. Sus padres se separaron, dando inicio a lo que Yeison catalogó como “el infierno”, pues se vio en la obligación de responder por su madre y su hermana en medio de la escasez y las privaciones económicas.

El intérprete de El Desmadre estuvo rodeado durante gran parte de su juventud por la violencia y el licor, además de crecer en un entorno marcado por la adversidad, donde varios familiares estuvieron en la cárcel y otros perdieron la vida. No obstante, logró salir de ese mundo hostil, sin dejar de recordar a sus amigos y a quienes lo apoyaron en los momentos más caóticos de su vida.

La música de un gran artista: Yeison Jiménez

Yeison Orlando Jiménez Galeano, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, se convirtió en uno de los cantantes más aclamados y destacados del género de la música popular.

Su carrera musical comenzó desde muy joven, cuando incursionó en el mundo de la música con su primer álbum Con el corazón – Volumen 1, lanzado en 2013. Sin embargo, fue su canción “Aventurero” la que lo llevó a ganar notoriedad entre los seguidores y amantes de este género. En 2021, también fue jurado del programa musical Yo Me Llamo, del canal Caracol Televisión, lo que aumentó su visibilidad mediática.

Son varias las canciones por las que hoy recordamos a este gran artista, que permanecerá en los corazones de quienes celebraron e interpretaron temas como El Desmadre, Tenías Razón, Ya No Mi Amor, Te Perdí, Maldita Traga, Hasta la Tumba, Guaro, Se Acabó, Borracho y Loco, Ni Tengo Ni Necesito, Vete y Por Qué la Envidia.

Temas recomendados

Cultura
Música
Redes sociales
Virales
Conciertos
Accidentes
Accidentes aéreos
Historia
Cantantes
aviones
Canciones
Legado
Colombia
Medellín
Yeison Jiménez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida