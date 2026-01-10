De trabajar en una central de abastos a icono de la música popular: la increíble historia de vida de Yeison Jiménez

Una lamentable noticia tiene con dolor a los amantes de la música popular: la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien se transportaba en una avioneta este 10 de enero entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

El artista se dirigía al municipio de Marinilla, Antioquia, donde iba a presentarse para interpretar los grandes éxitos que lo catapultaron como uno de los exponentes más representativos del género, surgido de humildes comienzos que muchos de sus oyentes recuerdan con admiración.

Jiménez viajaba con su equipo de trabajo en una avioneta con matrícula N325FA entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá. Sin embargo, la aeronave colapsó y se precipitó a tierra, dejando sin vida al piloto, al copiloto y a los cuatro pasajeros que lo acompañaban. El hecho apagó una voz y generó un profundo dolor entre quienes escucharon Aventurero o lo vieron en el programa Yo Me Llamo, del canal Caracol Televisión, donde dejó un legado imborrable.

El intérprete de Tenías Razón sabía conectar con las audiencias y representaba un ejemplo para quienes, al igual que él, surgieron en la música popular e iniciaron desde condiciones muy humildes. Antes de alcanzar la fama, cuando apenas tenía 13 años, trabajó en Corabastos, la central de abastos de Bogotá que lo vio crecer personal y profesionalmente, forjando su carácter hasta llevarlo a soñar con llenar estadios y cautivar no solo a su familia y amigos, sino a todo un país.

“Yo tenía 13 años y un señor me dijo que si quería organizar unos costales... y ahí comenzó toda mi carrera como aguacatero. Después alcancé a cargar y a lo último terminé como jefe de puesto, pero siempre fui empleado en Corabastos”, mencionó Jiménez en una entrevista con Semana.