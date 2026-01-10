Fiscalía abre investigación por el accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez

La Fiscalía General de la Nación informó en la noche de este sábado que abrió una indagación formal por el siniestro de la aeronave de matrícula N325FA en el que iba abordo el cantante Yeison Jimenéz y otros cinco tripulantes más.
El accidente ocurrió durante horas de la tarde de este sábado en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.
Según La Fiscalía, la investigación se adelanta por la Seccional Boyacá, con el apoyo de un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA, ocurrido la tarde de hoy entre Paipa y Duitama (Boyacá)”, se lee en el comunicado.