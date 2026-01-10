Atención | Murió el cantante Yeison Jiménez tras accidente en una avioneta con destino a Medellín

La Aerocivil informó que este sábado 10 de enero en horas de la tarde se registró un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que en la aeronave se encontraba a bordo el cantante de música popular Yeison Jimenéz. La aeronave transportaba seis personas, entre ellas el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, y había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. Tras el evento, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de Bogotá reportó la activación de la señal de emergencia (ELT) en la zona del siniestro. En un inicio, fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que se estaba indagando si en la avioneta se encontraba abordo el cantante Yeison Jimenéz, luego de realizar las respectivas investigaciones le confirmaron a este diario que sí era uno de los tripulantes. A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil también aseguró que “actualmente, el SAR Bogotá mantiene comunicación directa con la Policía Nacional, cuyos efectivos ya se encuentran en el lugar. De manera simultánea, se adelanta coordinación con el equipo SEI de Paipa y con los organismos de emergencia locales para atender la situación y desarrollar las labores correspondientes”. Asimismo, confirmó que ya se activó el protocolo oficial de investigación. Mientras tanto, la Aerocivil anunció que entregará “actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada por las autoridades competentes”.

Comunicado de la Aereocivil.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, autoridad que se encarga de la investigación de accidentes adscrita a la Dirección General de la Aviación Civil, se pronunció a través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter) y confirmó que en el siniestro fatal se encontraba el artista Yeison Jimenéz. “La Aeronáutica Civil lamenta profundamente el siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que fallecieron seis ocupantes de la aeronave N325FA, entre ellos el artista Yeison Jiménez. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amigos y seguidores”.

Por su parte, la Gobernación de Boyacá lamentó el fallecimiento del reconocido cantante de música popular por medio de un comunicado que se compartió en minutos posteriores al conocimiento del suceso. “La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, y en nombre del pueblo boyacense, lamenta el trágico accidente aéreo que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, ocurrido la tarde del sábado 10 de enero de 2026 en el sector Romita, vía Paipa - Duitama”, se lee en el comunicado. En el siniestro también perdieron la vida otros integrantes de la tripulación y del equipo del artista. Las víctimas fueron identificadas como el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Desde la Gobernación señalaron que el departamento se une en oración ante la tragedia y extendieron un mensaje de acompañamiento a los familiares, seres queridos y seguidores del cantante en estos momentos difíciles. Finalmente, el Gobierno de Boyacá decretó duelo departamental por este siniestro que le quitó la vida al cantante Yeison Jiménez. Las causas del siniestro aún se desconocen; sin embargo, se sabe la aeronave se precipitó a tierra. Las autoridades continúan en los procesos de investigación. El Ejército también confirmó el desenlace del accidente y compartió las identidades de las personas que fallecieron en el siniestro. De acuerdo con la información oficial, el piloto del vuelo era el capitán Hernando Torres. Como tripulantes viajaban Yeisson Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora, quienes también fallecieron en el accidente. Según información conocida por el diario La Patria, Óscar Marín era su asistente privado, mientras que Osorio, también de Manzanares, era su representante.

Los sueños premonitorios

El cantante de música popular hace unas semanas en entrevista con el programa Se dice de mí confesó que tuvo tres sueños en el que moría de la forma en la que lamentablemente el día de hoy perdió la vida. En estos sueños, relató, le decía al piloto que revisara la aeronave y este le respondía: “Menos mal me dijo, hubo una falla que ya solucioné, súbase”, sueño que se repitió dos veces más.