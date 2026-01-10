“Pa’ allá vamos todos”: Luis Alfonso y los mensajes de tristeza de colegas y seguidores tras la muerte de Yeison Jiménez

Figuras de la música colombiana como Carlos Vives, Fonseca, Pipe Bueno, Jessi Uribe, el Grupo Niche o Herencia de Timbiquí han compartido sentidos mensajes en las redes sociales tras confirmarse el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez en la tarde de este sábado en un accidente aéreo que tenía como destino un concierto que el artista iba a dar en Marinilla, Oriente Antioqueño.
El cantante de música popular Luis Alfonso –y quien había lanzado un dúo con Yeison Jiménez el año pasado– resumió así, con lágrimas en los ojos, la tristeza que sienten los artistas y amigos que compartieron con Yeison: “Nos acabamos de enterar de la mala noticia, estamos vueltos mierda, muy aburridos y no es para menos”. Y le envió un sentido mensaje a su familia tras este duro momento.