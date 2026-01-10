“Indignante”: denuncian ataque a Lupita, la Guacayama que acompañaba a ciclistas del Quindío en su ruta

“La comunidad quindiana amaneció sacudida por la rabia y la tristeza tras conocerse un nuevo y alarmante caso de maltrato animal. Lupita, la guacamaya azul conocida cariñosamente como ‘Lupita la famosa’, fue víctima de una agresión violenta que hoy despierta repudio colectivo y un clamor urgente por justicia y protección a la fauna silvestre” , aseguró el colectivo.

Según informó la Plataforma ALTO, que se encarga de hacer veeduría sobre casos de violencia animal, durante el forcejeo los agresores atacaron al ave de manera brutal, arrancándole las dos plumas principales de la cola y causándole lesiones de consideración.

Se conoció un nuevo caso de maltrato animal ocurrido en las últimas horas. Lupita , una guacamaya azul conocida popularmente como “Lupita la famosa” , fue víctima de un ataque perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta , quienes presuntamente intentaron raptarla.

Justamente, personas cercanas al cuidado de la guacamaya, advirtieron que Lupita es un ave altamente sensible, para la cual el estrés extremo puede resultar tan letal como las heridas físicas.

Indicaron que el daño sufrido no solo es visible a nivel corporal, sino también en su estado emocional, lo que pone en serio riesgo su vida.

“Personas cercanas al cuidado y seguimiento de Lupita advierten que se trata de un ave altamente sensible, para el cual el estrés extremo puede ser tan letal como las heridas físicas”, se lee en el comunicado.

Actualmente, Lupita se encuentra en proceso de recuperación, mientras crece el llamado ciudadano para que las autoridades investiguen el caso, sancionen a los responsables y refuercen las medidas de protección para la fauna silvestre en la región.

“El daño no es solo visible en su cuerpo, sino también en su estado emocional, poniendo en serio riesgo su vida. Lupita se recupera en este momento del maltrato que sufrió”, anunció la Plataforma ALTO.

Las redes se llenaron de mensajes de indignación a causa de este suceso. En uno de ellos se lee que "lastimosamente visibilizar la fauna dando la localización y demás, es ponerlos en riesgo de muerte".

"Hay que ser muy desgraciado para agredir a una guacamaya para robársela. Fiscalía, a encontrar a los responsables. Esto es un delito", expresa otro mensaje que se compartió por X en relación con este suceso.

