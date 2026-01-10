Miss Universo Jamaica reaparece tras grave hemorragia intracraneal: envía conmovedor mensaje

Luego de sufrir una aparatosa caída en la fase preliminar del certamen de Miss Universo 2025 celebrado en Bangkok (Tailandia) el 19 de noviembre pasado, la Miss Universo Jamaica 2025, Gabrielle Henry, reapareció públicamente luego de varios meses alejada de los reflectores tras sobrevivir a una hemorragia intracraneal provocada por un accidente ocurrido durante la ronda preliminar del certamen.
La reina de belleza, de 28 años, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que, aunque breve, marcó su regreso al espacio público y reflejó el proceso de recuperación física y emocional que continúa enfrentando.