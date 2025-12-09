x

Habla Serafino Iacono: el polémico empresario responde a señalamientos sobre NG Energy, el bloque Sinú 9 y vínculos con Ecopetrol

Dos funcionarios de la ANH denunciaron presiones para avalar un millonario contrato del bloque Sinú 9. Ante los señalamientos sobre un presunto conflicto de interés, Serafino Iacono publicó un comunicado en el que rechaza las acusaciones y explica su versión de los hechos. ¿Qué dijo?

  • Serafino Iacono, exdirectivo de NG Energy, difundió un comunicado en el que desmiente las acusaciones sobre el manejo del bloque Sinú 9 y rechaza versiones que lo vinculan con un presunto conflicto de interés por la venta de un apartamento al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
    Serafino Iacono, exdirectivo de NG Energy, difundió un comunicado en el que desmiente las acusaciones sobre el manejo del bloque Sinú 9 y rechaza versiones que lo vinculan con un presunto conflicto de interés por la venta de un apartamento al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 15 horas
Dos funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) alertaron recientemente sobre una posible presión para suscribir un contrato de alto valor destinado a la explotación del bloque de gas Sinú 9. La operación, estimada en $200 millones, buscaría avalar la transferencia del 61% de la participación a la firma Maurel & Prom.

Según las denuncias, con dicha autorización también habría un eventual beneficio económico para NG Energy, compañía vinculada a Serafino Iacono. El empresario difundió un comunicado público en el que rechaza todos los señalamientos.

Iacono afirmó que NG Energy es una compañía canadiense dedicada a la exploración y producción de gas y petróleo, listada en la Bolsa de Toronto y sujeta a normas regulatorias estrictas y exigentes del mercado norteamericano.

En contexto: ¿Qué pasa en la ANH? Alertan presiones internas por negocio ligado a Serafino Iacono, cercano a Roa

En su carta, precisó que NG Energy no opera directamente en Colombia. La actividad en el país está a cargo de MKMS Energy Sucursal Colombia, compañía controlada indirectamente por NG Energy.

Asimismo, afirmó que no hace parte de la administración de NG Energy. “Me desempeñé como CEO y miembro de su junta directiva hasta el 25 de marzo y 1 de agosto de 2024, respectivamente”, aseguró.

Agregó en su misiva que NG Energy International Corp. no tiene actividades directamente en Colombia, pero sí Mkms Energy Sucursal Colombia, compañía controlada indirectamente por NG Energy International Corp.

NG Energy adquirió, a través de empresas controladas, indirectamente, una participación en el bloque Sinú 9 por medio de acuerdos privados con Clean Energy. Por consiguiente, no es correcto señalar que NG Energy hubiere adquirido sus derechos en el Bloque SN-9 en 2024”, dijo Iácono.

¿Sin vínculos con Ecopetrol?

Iacono también negó cualquier relación entre MKMS, NG Energy o sus filiales con Ecopetrol. Subrayó que ni las empresas ni él, como persona natural, han tenido negocios o vínculos con la petrolera estatal.

Recordó además que, desde la reforma de 2003-2004, Ecopetrol no participa en la adjudicación de bloques petroleros, función exclusiva de la ANH, por lo que “cualquier intento de vincular el bloque Sinú 9 con Ecopetrol carece de fundamento”.

También aclaró el origen del bloque gasífero Sinú 9, ubicado en Córdoba, y que ha sido objeto de controversias mediáticas.

Puede leer: ¿Quién es Serafino Iacono?: el empresario que enreda en conflicto de interés a Ricardo Roa de Ecopetrol

Señaló que el área no fue adjudicada recientemente, sino en 2014 a la empresa Clean Energy, tras un proceso regulado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La participación de NG Energy llegó en 2017 mediante acuerdos privados con esa compañía, y su formalización ante la ANH se completó en 2024.

“Por consiguiente, no es correcto señalar que NG Energy adquirió sus derechos en el bloque en 2024”, afirmó.

Frente al negocio inmobiliario que involucró al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró haber entregado toda la información requerida a las autoridades y reiteró que fue una operación ajustada a la ley.

El empresario también desmintió otras informaciones difundidas recientemente: afirmó que no es ciudadano venezolano, sino italiano, y que su rol diplomático corresponde a cónsul honorario de San Marino en Colombia, no a un nombramiento por parte del gobierno actual.

“Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa. Tampoco tengo como persona natural vínculo alguno con Ecopetrol, o algún negocio relacionado con esa empresa. Nada en la operación presente o pasada involucra ventas de activos a Ecopetrol o a sus subsidiarias”, dijo.

Entérese: SEC podría investigar a Ecopetrol por posible conflicto de interés en compra de apartamento de Ricardo Roa

Utilidad para la vida