“Un verdadero líder empresarial antioqueño”: los mensajes a Jorge Mario Velásquez tras poner fin a 42 años en Grupo Argos

La salida de Jorge Mario Velásquez de la presidencia de Grupo Argos este 31 de marzo marca el fin de uno de los capítulos más importantes de la historia empresarial antioqueña reciente. Al revisar los mensajes de despedida de sus pares, presidentes de filiales y líderes gremiales, hay un consenso claro sobre las facultades que definieron su gestión: una visión de largo plazo capaz de sortear turbulencias globales, una coherencia entre la ética y los negocios, y una sensibilidad humana que priorizó el desarrollo del talento y la educación. Para quienes le dedican mensajes tras el fin de su ciclo en Grupo Argos, Velásquez no solo fue el arquitecto de la internacionalización y simplificación del grupo, sino un líder institucional que entendió el ejercicio del mando como una vocación de servicio y construcción de tejido social. Estos fueron las palabras que le enviaron, a través de EL COLOMBIANO: Le puede interesar: Grupo Argos: el fin de una era tras la presidencia de Velásquez

Lina Vélez, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

“Sin la grandeza de un hombre que planea para el largo plazo, y una visión de negocios del mundo, sería impensable entender la trascendencia de Argos en Colombia y en América en la actualidad. Jorge Mario Velázquez ha sido artífice de transformaciones fundamentales -en tiempos de turbulencias y cambios- que han derivado en diversificación de empresas y de mercados para garantizar la sostenibilidad que exige el mundo moderno. En estas líneas, más que destacar tus conocidos logros, quiero dejarte estas palabras. Jorge Mario: tú eres mi amigo grande. El tamaño de tu presencia es proporcional a tu ejemplo y a tu visión. Sé que siempre seguirás estando con nosotros para seguir impulsando el desarrollo sostenible y la equidad que tanto te obsesionan”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

“Forjó durante más de cuatro décadas una trayectoria que fue determinante en el desarrollo económico y social del país a través de las compañías del Grupo Argos. Es un ejemplo de tesón y liderazgo. Más allá de ser un hombre con una mirada empresarial clara, fue una persona profundamente coherente entre sus palabras y sus acciones, siempre guiado por un fuerte sentido de responsabilidad en cada uno de los cargos que desempeñó. Vimos de cerca su labor, su capacidad de construir, de inspirar y de encontrar siempre palabras constructivas incluso en los momentos más desafiantes. Su enfoque de país, promoviendo un modelo empresarial basado en la sostenibilidad y el desarrollo responsable, fue visionario y profundamente comprometido. La contribución que hizo desde su labor trasciende y permanece en el avance empresarial de Colombia, así como en el ejemplo de liderazgo íntegro que deja para las nuevas generaciones”.

Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva ProAntioquia

“Hablar de Jorge Mario Velásquez es contar la historia de un verdadero líder empresarial antioqueño, una persona que más allá de sus proyectos, sus incontables logros y trayectoria que marcan el futuro de Grupo Argos, se define por su manera de ejercer el liderazgo. Jorge Mario ha sido un líder sobrio, generoso, profundamente institucional. Una persona que entiende que las organizaciones se construyen escuchando, convocando y cuidando aquello que otros han construido antes. Jorge Mario ha sabido ser un puente entre el desarrollo y el bienestar, un líder que encarna los más profundos valores del empresariado antioqueño, en una virtuosa combinación de esos valores con la audacia, el conocimiento y la intuición que lo llevó a encaminar a Grupo Argos en la senda del crecimiento y la internacionalización, acompañado de una profunda ética empresarial y la conciencia de que cada decisión impacta a las comunidades y a las personas”. Lea más: Juan Esteban Calle asumirá la presidencia de Grupo Argos desde abril de 2026; reemplaza a Jorge M. Velásquez

Nathalia Vélez López de Mesa, rectora (e) de la Universidad EIA

“Jorge Mario Velásquez, egresado de la primera promoción de la Universidad EIA en 1983, representa con orgullo un liderazgo que inspira y trasciende la formación profesional, profundamente conectado con el propósito de la institución y con la capacidad de escuchar, interpretar y responder a las demandas del mundo actual. Un liderazgo que entiende la educación como un camino para crear valor social y fortalecer el tejido competitivo del país. Desde 2019, como Presidente del Consejo Superior, su visión ha sido fundamental para orientar a la Universidad con criterio y pertinencia frente a los desafíos globales, impulsando una apuesta decidida por la innovación y la tecnología de punta. Gracias a esta mirada, la EIA ha logrado evolucionar con solidez en un entorno cambiante, consolidando una propuesta académica alineada con las realidades del presente y las oportunidades del futuro. En su liderazgo en el Grupo Argos ha promovido una visión que reconoce en la academia y en la educación superior una verdadera punta de lanza para la transformación del país. A través de la articulación entre el sector privado y la academia, y guiado por valores y principios sólidos, ha contribuido a consolidar un camino en el que la educación se proyecta como eje de desarrollo y como plataforma para potenciar el talento de jóvenes que ven en su formación una oportunidad para aportar a un mejor país. Este compromiso se refleja de manera tangible en su apuesta por el talento de jóvenes de sectores menos favorecidos. Desde hace más de 11 años impulsó el modelo de becas en Argos, que hoy evoluciona en Generación A, transformando la vida de más de 350 jóvenes en 18 departamentos del país. Hoy, 14 de estos becarios hacen parte de la EIA, evidenciando una conexión genuina entre la excelencia académica, la generación de oportunidades y la transformación social. Su liderazgo trasciende en el tiempo y refleja una visión de país en la que la educación se convierte en un puente que abre caminos, transforma destinos y moldea el futuro de nuestra sociedad”. Conozca también: De CEO de Cementos Argos a la presidencia del Grupo: este es el perfil de Juan Esteban Calle Restrepo, quien sucederá a Jorge M. Velásquez

Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura

“Los que hemos tenido el privilegio de trabajar y hacer equipo con Jorge Mario, hemos visto un líder que durante sus años de trabajo sustentó su liderazgo en el ejemplo, basado en el compromiso constante, la disciplina estricta, el foco estratégico y la cercanía con las personas. Con Jorge logramos transitar unos últimos años de cambios y transformaciones profundas y significativas para estas compañías antioqueñas, donde logramos avanzar en la evolución requerida, teniendo siempre presente que lo más importante era encontrar la alternativa que representara lo mejor para las compañías, sus equipos y sus diferentes grupos de interés. Hoy Jorge culmina una etapa en la que estoy seguro está muy orgulloso por dejar a Grupo Argos y sus compañías en un nivel de excelencia y por la sensación del deber cumplido”.

Ricardo Sierra, líder de Celsia

“Jorge ha sido más que un gran jefe, ha sido un compañero y amigo solidario en este viaje que me tocó compartir con él en Grupo Argos. Su don de gentes, compromiso, lealtad y claridad, a los que les acompañó con un sentido de trascendencia y de preocupación por el talento humano nos han marcado y son su gran legado más allá de los innumerables logros e hitos en lo empresarial. Un Gracias en mayúsculas por tanto”.

Mauricio Ossa, presidente de Odinsa

“Jorge Mario ha forjado una trayectoria ejemplar al servicio del desarrollo empresarial, la infraestructura y el progreso social en Colombia, consolidando un legado que trasciende los resultados financieros para centrarse en un modelo de crecimiento sostenible y responsable. Para Odinsa y las concesiones, su labor ha sido el motor de una transformación sectorial que deja un legado de integridad y progreso tangible para el país. En lo personal, hablar de Jorge Mario es remitirse a más de 30 años de historias compartidas, de decisiones trascendentales, de retos enormes y de una amistad que valoro profundamente. He visto de cerca su compromiso, su rigurosidad y su capacidad para conectar lo que hacemos con el propósito superior de aportar a la construcción de una mejor sociedad. Despedimos con agradecimiento a un líder que, con una ética inquebrantable, nos enseñó que la verdadera excelencia empresarial comienza por la vocación de servicio, el compromiso y la contribución consciente”.

Martha Ligia Delgado, líder general Summa

“Jorge Mario ha sido un líder excepcional, cuya visión, integridad y profundo sentido de responsabilidad han marcado el rumbo del Grupo Empresarial Argos y de organizaciones como Summa. La ética y el respeto por las personas han sido siempre la base de su liderazgo y bajo esa convicción ha impulsado una forma de hacer empresa donde el talento es el centro y el trabajo en equipo la fuerza que moviliza. Ha demostrado que las grandes transformaciones se logran con coherencia, carácter y disciplina. Su legado seguirá guiando nuestro camino, en la cultura que vivimos, en el talento que fortaleció y en la certeza de que el desarrollo empresarial aporta al progreso de la región y del país”.

Rafael Olivella, vicepresidente de Asuntos Legales Grupo Argos

“Jorge Mario lideró con éxito una etapa de transformación societaria y empresarial profunda en los últimos años, como fue la terminación de las participaciones cruzadas con Grupo Sura y Grupo Nutresa, trascendental para la historia de Grupo Argos, que generó una transferencia de valor económico de más de 12 billones de pesos para nuestros accionistas. Bajo su liderazgo, la organización avanzó en ese proceso de simplificación que la consolida como una compañía 100% enfocada en materiales de construcción e infraestructura, sólida y con la capacidad de seguir perdurando en el tiempo, al menos por otros 92 años. Hoy Jorge Mario le entrega la posta a Juan Esteban, otro gran líder y funcionario de este grupo empresarial, que tiene los pilares de cultura de la organización, así como una clara visión estratégica y probada capacidad de ejecución”. Entérese: Grupo Argos convoca asamblea extraordinaria para elegir nueva junta directiva y preparar relevo de Jorge Mario Velásquez en 2026

Juan Esteban Calle, presidente Cementos Argos