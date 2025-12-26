Salario mínimo vital en Colombia: qué es y qué cambia frente al modelo tradicional

A pocos días de que el Gobierno expida el decreto que definirá el salario mínimo de 2026, un concepto poco habitual ha cobrado protagonismo en el debate laboral: el salario mínimo vital. Su aparición ha reabierto la discusión sobre la manera en que se fija el ingreso básico de los trabajadores y sobre cuáles deberían ser las necesidades que este debe garantizar.
En su alocución pasada, el presidente Gustavo Petro no precisó el porcentaje del incremento del salario mínimo para 2026, pero sí anticipó que el ajuste se hará bajo el concepto de salario mínimo vital, una figura que se aplicaría por primera vez en el país.
Según explicó el mandatario, este enfoque, alineado con lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apunta a garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias.
“El salario vital es el concepto que vamos a incorporar en el decreto, eso es lo que estamos buscando”, señaló el jefe de Estado.
Insistió en que el ingreso debe entenderse como un factor familiar y no estrictamente individual, y que su cálculo partirá de variables como la canasta mínima vital de los hogares y el número promedio de personas que aportan ingresos.
“Con esa información se determina el salario mínimo que vamos a decretar”, afirmó, al subrayar que el cambio tiene sustento en la OIT, la Constitución Política y la jurisprudencia colombiana.