Vigilancia, el sector más impactado por alza del salario mínimo y recargos nocturnos: “Costos aumentarán 30% por puesto”

El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno para 2026, que llevó el ingreso mensual a $2 millones con auxilio de transporte, tendrá un impacto directo y profundo en sectores intensivos en mano de obra.
Uno de los más afectados será el de vigilancia y seguridad privada, donde el incremento salarial se cruza con los cambios introducidos por la reforma laboral: horas extra más costosas desde las 7:00 de la noche, dominicales y festivos al 100% y recargos aún mayores en jornadas nocturnas.
Se trata de un sector clave para la economía y la vida cotidiana del país, puesto que, en Colombia, operan más de 1.500 empresas de vigilancia, que generan alrededor de 387.000 empleos formales, entre ellos 348.300 vigilantes y celadores, y representan cerca de 2,5 puntos del PIB, según cifras oficiales.