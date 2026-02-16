¿Quiere eliminar sus datos personales de Google? Así lo puede hacer con la herramienta “Resultados sobre ti”

Si alguna vez se ha preguntado si su información personal como los datos de su celular, el número de su pasaporte o su correo electrónico, Google tiene una herramienta que permite a los usuarios descubrir si esos datos están disponibles en los resultados de su buscador, para poder solicitar su retirada.
Se trata de “Resultados sobre ti”, y está vinculada a la cuenta de Google. Se accede a ella desde la ”‘app” de Google en el móvil –al pinchar en su imagen o la letra del nombre– y desde la web dedicada.