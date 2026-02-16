Terminó una búsqueda de 60 años: encontraron los restos del cura guerrillero Camilo Torres

La búsqueda de los despojos del cura guerrillero Camilo Torres, uno de los fundadores de la organización criminal ELN, llegó a su fin, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas confirmara las trazas de ADN de unos restos humanos.

Luz Yaneth Forero, directora de la entidad, contó este lunes que “los hallazgos forenses interdisciplinarios han podido confirmar que la mayoría de las estructuras óseas recuperadas en Bucaramanga en 2024, corresponden efectivamente al padre Camilo Torres Restrepo”.

Añadió que “diferentes expertos de la comunidad científica académica e internacional, así como de la sociedad civil, reconocieron y validaron la investigación humanitaria y extrajudicial liderada por la Unidad de Búsqueda”.