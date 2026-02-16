x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Terminó una búsqueda de 60 años: encontraron los restos del cura guerrillero Camilo Torres

Tras seis décadas de incertidumbre, la Unidad de Búsqueda confirma la identidad del sacerdote tras pruebas de ADN. Conozca dónde estaban los restos y a quién fueron entregados.

  • Los restos del cura guerrillero Camilo Torres fueron exhumados de un cementerio de Bucaramanga. Su estudio tomó dos años, para esclarecer la identidad de forma plena. FOTO: COLPRENSA.
    Los restos del cura guerrillero Camilo Torres fueron exhumados de un cementerio de Bucaramanga. Su estudio tomó dos años, para esclarecer la identidad de forma plena. FOTO: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

La búsqueda de los despojos del cura guerrillero Camilo Torres, uno de los fundadores de la organización criminal ELN, llegó a su fin, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas confirmara las trazas de ADN de unos restos humanos.

Luz Yaneth Forero, directora de la entidad, contó este lunes que “los hallazgos forenses interdisciplinarios han podido confirmar que la mayoría de las estructuras óseas recuperadas en Bucaramanga en 2024, corresponden efectivamente al padre Camilo Torres Restrepo”.

Le puede interesar: Experto explica los riesgos de entregar los restos del cura Camilo Torres sin que se hayan identificado plenamente

Añadió que “diferentes expertos de la comunidad científica académica e internacional, así como de la sociedad civil, reconocieron y validaron la investigación humanitaria y extrajudicial liderada por la Unidad de Búsqueda”.

Contó que, en un acto íntimo y reservado, “se adelantó la entrega digna del cuerpo en la tarde del domingo 15 de febrero a su buscador, el padre Javier Giraldo”.

Perfil de Camilo Torres: Del sacerdocio a la insurgencia del ELN

Camilo Torres fue sociólogo y sacerdote católico, cofundador de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional.

Se involucró en la vida política del país, buscando mezclar la doctrina marxista con la religión, y en 1965 se enroló en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tratando de impulsar la rebelión armada.

Murió al año siguiente en un combate contra el Ejército, en El Carmen de Chucurí (Santander), y desde entonces el paradero de su cadáver había sido un misterio.

En la actualidad, uno de los frentes terroristas del ELN lleva su nombre y delinque en el departamento del Cesar.

Siga leyendo: Camilo Torres: la identificación del cura y exguerrillero del ELN estaría en ADN de su madre.

¿Qué pasará ahora con los restos recuperados?
El cuerpo fue entregado formalmente al padre Javier Giraldo, reconocido defensor de derechos humanos. Se espera que los restos reciban una sepultura definitiva según la voluntad de sus allegados y el carácter humanitario del proceso.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Terrorismo
Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Eln
Proceso de paz
Desaparición
Guerrilla
desaparecidos
Restos humanos
ADN
Colombia
Santander
Bucaramanga
Camilo Torres
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida