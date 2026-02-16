Shakira pone en venta su paradisíaca isla privada en Bahamas, esta es la millonaria cifra que pide por ella

Bonds Cay, una paradisíaca isla en el Caribe, a tan solo 200 kilómetros de Miami, en la Florida, es la propiedad que la cantante colombiana Shakira tiene a la venta. El enclave, que pertenece a Las Bahamas, es propiedad de la barranquillera desde 2006, cuando la adquirió con un grupo de inversionistas con la promesa de ser un lugar de refugio y de completa privacidad ante el asedio mediático, pero también, la artista contempló el desarrollo de proyectos inmobiliarios sostenibles y espacios creativos en la isla, que finalmente no se concretaron, pues su territorio se mantuvo sin urbanizar. En video: Shakira sufrió fuerte caída durante un concierto en El Salvador: “No se preocupen, que soy de caucho” La firma inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas es la encargada de ofrecer la isla a compradores de alto poder adquisitivo. Quienes quieran comprarla, se harán con un territorio de más de 263 hectáreas de extensión y aproximadamente 21 kilómetros de costa con playas de arena blanca, aguas cristalinas y un entorno prácticamente virgen. La isla solo es accesible por vía aérea o marítima –yates o helicóptero–, lo que garantiza un alto nivel de privacidad.

Gavin Christie, agente inmobiliario de la compañía, aseguró al medio Mansion Global que “es increíblemente raro encontrar una isla de este tamaño que permanezca completamente prístina. Es una de las islas privadas más impresionantes de todas las Bahamas, con 263 hectáreas de belleza intacta”. El valor de Bonds Cay sería de 25 millones de euros, unos 33 millones de dólares, que serían cerca de 108 mil millones de pesos colombianos. Hace 20 años, la colombiana adquirió la propiedad por 16 millones de dólares, es decir, la isla duplicó su valor en dos décadas. Siga leyendo: Las Mujeres Ya No Lloran es la gira latina más exitosa de la historia, según Billboard Antes de ser propiedad de Shakira, este territorio en el Caribe estuvo vinculado al músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, quien, al igual que la barranquillera, pensó en desarrollar proyecto un inmobiliario sostenible en el lugar.

Shakira sigue recorriendo el mundo con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. FOTO: Camilo Suárez