Cogieron a taxista borracho en el parque de Envigado: no tenía pase porque ya lo habían pillado ebrio

Los extraños movimientos en la conducción de un taxi que transitaba por la zona central de Envigado alertaron a dos agentes de la Policía que obligaron a su conductor a detener el automotor en pleno parque de Envigado. Cuando verificaron la razón, se dieron cuenta de que estaba manejando borracho.
Los hechos se registraron la semana pasada en la calle 37 sur con la carrera 41; cuando los uniformados vieron al conductor altamente alicorado, llamaron a los agentes de la Secretaría de Movilidad de Envigado para que realizara todos los trámites correspondientes.