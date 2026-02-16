x

Así les fue a los colombianos en la primera etapa de la Vuelta a Emiratos, ganada por Isaac del Toro

Revise el desempeño de Harold Tejada, Nairo Quintana y Sergio Higuita en el arranque de la Vuelta a Emiratos. Se Analizó la victoria de Isaac del Toro y lo que viene para los ciclista.

  • Isaac del Toro (adelante) lidera la Vuelta a Emiratos. FOTO X-@uae_tour
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
bookmark

El entrenador colombiano de ciclismo Luis Fernando Saldarriaga decía meses atrás, ante la sorprendente evolución deportiva de Isaac del Toro, que era “un fuera de serie”. Y el pedalista mexicano lo ratificó este lunes en su debut competitivo en 2026.

No solo en la alta montaña, también en los finales planos y al sprint, el corredor de 22 años hace la diferencia.

Lea: Él es Juan Felipe Rodríguez, la nueva promesa del ciclismo de Colombia

“Isaac es un fenómeno, tiene metas altas y se esfuerza por conseguirlas”, comentaba Saldarriaga.

El mexicano se impuso este en la primera etapa de la Vuelta a Emiratos, cuyo recorrido fue reducido de los 144 km iniciales a 118 como consecuencia del viento que soplaba en la región de Abu Dabi.

Clasificación de los colombianos en la Vuelta a Emiratos hoy

Cuatro colombianos hacen presencia en esta competencia. Harold Tejada (Astana) cruzó en el puesto 21, Nairo Quintana (Movistar) finalizó 26°, Sergio Higuita (Astana), 39°, y Juan Sebastián Molano (UAE), compañero de Isaac, terminó 64°, todos con el mismo tiempo del vencedor.

Fue un debut soñado para el mexicano, quien, como se recuerda, estuvo cerca de conquistar el Giro de Italia en 2025, en el que finalmente se ubicó segundo.

Esta vez Del Toro venció en el embalaje al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi.

Favorito para ganar la primera etapa, el italiano Jonathan Milan sufrió una fuerte caída en una rotonda a 1,5 km para la meta. Para sorpresa de muchos, el belga Remoo Evenepoel (Bora), cruzó 20°.

¿Qué sigue en la Vuelta a Emiratos? Horario de la etapa 2

El martes, Del Toro defenderá el liderato en una contrarreloj individual de solo 12 km de recorrido.

“Es como un sueño, nada realista. Vi la oportunidad y no quería arrepentirme de no intentarlo. Es increíble, honestamente, una locura”, fueron las primeras palabras del ganador.

“El equipo estuvo increíble, quiero agradecerles a todos por lo que hicieron. Fue uno de mis primeros días con este tipo de viento; me lo puso muy difícil. Es bueno tener ventaja, pero mantendré los pies en el suelo, quedan muchas etapas difíciles. Todos sabemos que Remco es increíblemente rápido en la contrarreloj, así que intentaré estar lo más cerca posible de él, igualarlo o incluso superarlo”, comentó Isaac tras finalizar la fracción.

Gran promesa del ciclismo, Del Toro acabó la pasada temporada en la segunda posición del ranking UCI, solo superado por su compañero en el Team UAE Emirates Tadej Pogacar.

Siga leyendo: Sebastián Molano y Fernando Gaviria hicieron el 1-2 en la etapa inicial del Tour de Omán

Cultura
Deportes
Ciclismo
Competitividad
Entrenamiento
Deportistas
Ciclistas
Asia
Nairo Quintana
Isaac Del Toro
