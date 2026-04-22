Subir de nuevo el salario mínimo por presión al Banrep, como quiere Petro, sería ilegal: esto dice la ley

La ley limita aumentos extraordinarios del salario mínimo

Sin embargo, el marco legal vigente impone restricciones claras. La Ley 278 de 1996 establece que el salario mínimo en Colombia se fija con periodicidad anual mediante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Esto significa que el presidente no puede decretar un aumento en cualquier momento del año, ya que el ajuste debe realizarse dentro del proceso formal de concertación y en el ciclo establecido. En caso de que no haya acuerdo entre las partes, el Gobierno puede fijar el salario mínimo por decreto, pero únicamente dentro de ese mismo periodo anual, no de forma extraordinaria. Vea aquí: Gobierno anuncia proyecto para fijar como norma el salario mínimo vital en nuevo Estatuto del Trabajo De hecho, el Consejo de Estado admitió en su momento demandas que buscaban anular el decreto expedido por el Gobierno, al considerar que los empresarios no participaron en la concertación y que la fijación del salario mínimo se realizó de forma unilateral, incluso por encima de lo solicitado por las propias centrales obreras. Lea también: Gobierno Petro culpa al petróleo por alza de la inflación y minimiza impacto de su salario mínimo

Aumento del salario mínimo no puede hacerse de manera unilateral