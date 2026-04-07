La realidad salarial de los astronautas de Artemis II: ganan según su rango y no tienen beneficios

La atención del mundo se centra por estos días en el histórico viaje de la misión Artemis II hacia la Luna. En esta expedición hay cuatro astronautas que están rodeados por una realidad salarial marcada por su nivel dentro de una clasificación federal y ausencia de beneficios adicionales.
A pesar de los riesgos extremos y la preparación de élite requerida, estos profesionales son considerados empleados del gobierno de los Estados Unidos y sus ingresos están estrictamente regulados por un sistema estandarizado.