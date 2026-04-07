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La realidad salarial de los astronautas de Artemis II: ganan según su rango y no tienen beneficios

Sus salarios son determinados por su experiencia y su formación académica, además de la región donde está ubicado el centro de control. Conozca los detalles.

  • Artemis II está integrada por un equipo multidisciplinario de cuatro astronautas. FOTO: Getty
    Artemis II está integrada por un equipo multidisciplinario de cuatro astronautas. FOTO: Getty
  • La realidad salarial de los astronautas de Artemis II: ganan según su rango y no tienen beneficios
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La atención del mundo se centra por estos días en el histórico viaje de la misión Artemis II hacia la Luna. En esta expedición hay cuatro astronautas que están rodeados por una realidad salarial marcada por su nivel dentro de una clasificación federal y ausencia de beneficios adicionales.

A pesar de los riesgos extremos y la preparación de élite requerida, estos profesionales son considerados empleados del gobierno de los Estados Unidos y sus ingresos están estrictamente regulados por un sistema estandarizado.

La realidad salarial de los astronautas de Artemis II: ganan según su rango y no tienen beneficios

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El sueldo de un astronauta de la Nasa no depende de la misión que realice, sino de la escala salarial federal conocida como General Schedule (GS). De acuerdo con los datos actualizados a 2026, la mayoría de los astronautas en activo se ubican en los niveles GS-13 y GS-14.

Este rango abarca a personal activo con misiones asignadas y responsabilidades técnicas, como los astronautas. En la agencia espacial también hay otros niveles como GS-11 a GS-12, para personas que tienen maestrías y doctorados con experiencia profesional inicial. El más alto en la General Schedule (GS) es el GS-15 que está reservado para el personal con cargos de alta gestión y con una trayectoria excepcional.

Teniendo en cuenta este escenario, los salarios en esta escala pueden oscilar entre los 86.000 hasta los 191.900 dólares anuales, siendo este último valor el límite autorizado por ley para 2026. La clasificación va variando aparte de la formación académica, por su experiencia.

En el caso puntual, para los astronautas, ubicados en un rango GS-13 y GS-14 su remuneración puede variar entre 122.000 dólares y 183.000 dólares anuales, esto teniendo en cuenta la tabla de salarios de Houston, en Texas, que es donde opera el centro de control de la Nasa. Esto sería, como mínimo, una cifra aproximada de 448 millones de pesos colombianos al año.

En esa compensación salarial es fija y va ligada a una jornada estándar de 40 horas semanales. Esto implica que no reciben bonos por riesgo o condiciones peligrosas, ni recargos en misiones prolongadas fuera de la Tierra.

Estas condiciones no aplican para tripulantes que provengan de las fuerzas armadas, pues se consideran como militares en servicio activo conservando su salario, beneficios y licencias de acuerdo con su institución militar original.

Para el caso de Jeremy Hansen, quien representa a la Agencia Espacial Canadiense (CSA), los astronautas de este país siguen una estructura salarial propia basada en niveles de carrera, con ingresos que oscilan entre los 97.000 y casi 190.000 dólares.

Quienes son seleccionados para este tipo de misiones suelen estar motivados por la posibilidad de hacer historia y el aporte al avance científico. Además, muchos encuentran oportunidades económicas posteriores a través de conferencias, publicaciones y colaboraciones en el sector privado.

Siga leyendo: El precio de volver a la Luna: la misión Artemis II de la Nasa cuesta 4.000 millones de dólares

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