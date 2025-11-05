Contralor lanzó dura advertencia al ministro de Energía por riesgo de racionamiento: “Llevamos un año sin decisiones”

La Contraloría General de la República lanzó una nueva y contundente advertencia al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sobre una posible crisis energética en el país.
En una carta firmada por el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, el organismo advierte sobre cuatro riesgos graves que podrían llevar a un racionamiento de energía y gas, comprometiendo la seguridad energética de Colombia en medio de una caída sostenida en la producción de hidrocarburos.
El pronunciamiento llega después de casi un año de advertencias previas sin que, según la entidad, se hayan tomado medidas concretas para enfrentar los riesgos que hoy se agudizan.
“Debo acudir nuevamente a esa cartera ministerial para expresar la preocupación de la Contraloría General de la República en torno a la seguridad y confiabilidad energética del país”, señala el documento.