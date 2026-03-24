USO envía carta a junta de Ecopetrol y reafirma que Ricardo Roa debe salir o habrá movilización nacional

Este martes 24 de marzo se definiría el futuro de Ricardo Roa en Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia. La Fiscalía lo imputó por presunto tráfico de influencias y la Junta Directiva de la empresa está reunida para decidir si continúa en el cargo o no. Ahora la Unión Sindical Obrera (USO) presiona con irse a huelga.
Así es, la USO ya había expresado su posibilidad de irse a paro, pero ahora oficializó su advertencia por escrito a la junta directiva de la petrolera. En la misiva pidió apartar del cargo a Roa, en medio de crecientes cuestionamientos que, según el sindicato, están afectando la reputación de la compañía.
En la carta, el gremio de trabajadores advirtió que, de no adoptarse esta medida, convocará a una movilización nacional en defensa de la empresa.