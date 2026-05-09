Así fue como Avianca Cargo transportó 330 millones de flores colombianas a EE. UU. por el Día de la Madre

Girasoles, rosas, claveles, crisantemos, hortensias y más de 1.600 variedades de flores han llegado a las manos de miles de mujeres en Estados Unidos, quienes con una sonrisa y el corazón acelerado, disfrutan del aroma de cada una de ellas por el Día de la Madre 2026.
Ese perfume nace en las fincas de Colombia, especialmente en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, donde comienza esta labor que cruza fronteras de la mano de Avianca Cargo, la aerolínea que marcó un récord al transportar 330 millones de flores, equivalentes al 42 % de sus exportaciones hacia Estados Unidos.