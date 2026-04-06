Petro dice que junta de Ecopetrol “se asustó” con la oposición y entregó a Roa “en bandeja”

La estabilidad en la cúpula de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, sigue en veremos. Tras varias sesiones de deliberación, este lunes la junta directiva de la petrolera aprobó una licencia temporal al presidente de la compañía, Ricardo Roa. Nota relacionada: Junta de Ecopetrol le otorga licencia a Ricardo Roa hasta después de elecciones, en medio de sus escándalos La fórmula planteada permitiría que el ejecutivo de 63 años se aparte de su cargo durante casi tres meses, combinando siete semanas de vacaciones (de abril 7 a mayo 27) con una licencia no remunerada que se extenderá hasta el 28 de junio de 2026. Esta decisión, que supuestamente busca mitigar los riesgos reputacionales y financieros de la compañía ante diversas investigaciones, provocó una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano cuestionó duramente la postura de los miembros de la junta directiva, incluyendo a aquellos que fueron designados por su propio Gobierno y que hoy representan la mayoría en el órgano de decisión.

Petro utilizó términos directos para calificar el proceder de sus delegados, asegurando que estos se “asustaron” ante lo que él denomina amenazas de sectores de la oposición, específicamente del Centro Democrático y Cambio Radical. Según el jefe de Estado, la posibilidad de apartar a Roa de la presidencia de Ecopetrol no responde a una realidad técnica, sino a un temor infundado frente a las presiones de la “extrema derecha”. A su juicio, a Roa lo entregaron “en bandeja”. Podría interesarle: Reunión entre Petro y junta de Ecopetrol fue cancelada; crece tensión por futuro de Ricardo Roa

¿Petro ignora los escándalos de Ricardo Roa en Ecopetrol?

Uno de los puntos más sensibles en esta controversia es la supuesta presión de autoridades estadounidenses para forzar la salida de Roa. Al respecto, Petro desmintió cualquier tipo de hostilidad proveniente del país norteamericano. El mandatario aseguró que nunca ha escuchado una sola frase de funcionarios de Estados Unidos que atente contra la estabilidad de Ecopetrol y señaló que las versiones que sugieren lo contrario son herramientas utilizadas por sectores locales para generar pánico. Para el presidente, ofrecer la cabeza de Roa basándose en rumores externos es un error estratégico.

Con este mensaje, el presidente intentó desviar la atención de las imputaciones judiciales que rodean a Roa, centrando el debate en una supuesta persecución política que, a su juicio, ha permeado incluso a sus propios representantes en las juntas directivas de las empresas públicas. Mientras el mandatario califica la posible salida de Roa como un acto de “susto” ante la oposición, los escándalos del ejecutivo incluyen la investigación por la presunta violación de topes de la campaña presidencial por $5.300 millones y la cuestionada compra de su apartamento con un descuento de $927 millones (un 34% por debajo del valor comercial). A este expediente se suman acusaciones por un presunto espionaje interno a 70 funcionarios mediante un contrato de US$5,8 millones, el polémico pago de US$42 millones por plantas de energía que debieron ser gratuitas y que vinculan a socios de PDVSA, y las denuncias sobre la indebida influencia de su pareja, Julián Caicedo, en las decisiones de la estatal. Lea también: Roa dice que Ecopetrol “no descarta vender activos en el Permian” ante interés de inversionistas internacionales Todo este ruido reputacional coincide con una estrepitosa caída del 73% en las utilidades netas de Ecopetrol, las cuales pasaron de $33,4 billones en 2022 a solo $9 billones en 2025, lo que ha llevado a sindicatos como la USO y a congresistas a exigir una gerencia técnica que detenga el deterioro financiero de la “joya de la corona”.

¿Qué viene para Ricardo Roa tras su licencia en Ecopetrol?