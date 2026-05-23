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Harry Kane marca doblete y el Bayern Múnich vence 2-0 a Stuttgart en la final de la Copa Alemana

A los 54 minutos llegó el primer tanto del inglés y a los 80, con asistencia de Luis Díaz anotó el segundo.

  • Luis Díaz celebra con Harry Kane el tanto que, parcialmente, le da el título de la Copa Alemana al Bayern Múnich sobre el Stuttgart. FOTO TOMADA @FCBayern
    Luis Díaz celebra con Harry Kane el tanto que, parcialmente, le da el título de la Copa Alemana al Bayern Múnich sobre el Stuttgart. FOTO TOMADA @FCBayern
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 43 minutos
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El duelo por la final de la Copa Alemana entre Bayern Múnich y el Stuttgart terminó en el primer tiempo 0-0, pero en la segunda parte, Harry Kane aprovechó un centro de Michael Olisé para lanzarse en palomita y mandar el balón al fondo del arco.

De inmediato los aficionados locales encendieron bengalas y la visibilidad del juego es casi imposible, a través de la imagen de televisión, aunque el árbitro determinó que se continúe con el compromiso.

A los 60 minutos, el colombiano Luis Díaz estuvo cerca de ampliar la ventaja, su remate fue devuelto por el palo superior del arco y su compañero, Konard Laimer, la envió lejos del arco rival.

Luego, a los 80 minutos, el colombiano habilitó a Kane, que se giró en el área y mandó le balón al fondo del arco, para aumenar la ventaja 2-0.

Otro título para el guajiro en la temporada de ensueño

De confirmarse la victoria de Bayern Múnich ante Stuttgart por la final de la Copa Alemana, el colombiano Luis Díaz, sumará su tercer título con Bayern ya que antes había celebrado la Supercopa Alemana 2025 y la Bundesliga en la presente temporada.

Por la Copa Alemana el colombiano suma seis juegos disputados, tres goles marcados, dos asistencias y una tarjeta amarilla.

Noticia en desarrollo ...

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