Harry Kane marca doblete y el Bayern Múnich vence 2-0 a Stuttgart en la final de la Copa Alemana

El duelo por la final de la Copa Alemana entre Bayern Múnich y el Stuttgart terminó en el primer tiempo 0-0, pero en la segunda parte, Harry Kane aprovechó un centro de Michael Olisé para lanzarse en palomita y mandar el balón al fondo del arco.

De inmediato los aficionados locales encendieron bengalas y la visibilidad del juego es casi imposible, a través de la imagen de televisión, aunque el árbitro determinó que se continúe con el compromiso.

A los 60 minutos, el colombiano Luis Díaz estuvo cerca de ampliar la ventaja, su remate fue devuelto por el palo superior del arco y su compañero, Konard Laimer, la envió lejos del arco rival.

Luego, a los 80 minutos, el colombiano habilitó a Kane, que se giró en el área y mandó le balón al fondo del arco, para aumenar la ventaja 2-0.