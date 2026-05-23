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Tensión en Caracas: sobrevuelo de aeronaves de guerra de EE. UU. sorprendió a los venezolanos

Dos aviones de Estados Unidos estuvieron en el cielo de la capital venezolana generando protestas de sectores afines al chavismo.

  • Dos aviones estadounidenses estuvieron haciendo varias maniobras en Caracas. Foto: captura video redes sociales
    Dos aviones estadounidenses estuvieron haciendo varias maniobras en Caracas. Foto: captura video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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Meses después de la incursión militar hecha por Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, los venezolanos volvieron a verse sorprendidos tras el sobrevuelo de dos aviones de guerra de Estados Unidos.

En la mañana y tarde de este sábado, 23 de mayo, las dos aeronaves Bell Boeing V-22 Osprey realizaron maniobras de aterrizaje controlado en el estacionamiento de la sede diplomática de Estados Unidos en el este de la ciudad, levantando polvo y hojas ante la mirada de periodistas y residentes.

Lea también: Vuelven los vuelos entre EE. UU. y Venezuela tras casi 7 años sin conexión directa: arrancó la ruta Miami-Caracas

Estos modelos, conocidos como convertiplanos, tienen la capacidad de despegar verticalmente como un helicóptero y volar a alta velocidad como un avión gracias a sus rotores inclinables. Videos ciudadanos captaron su presencia en el cielo caraqueño.

Junto a las aeronaves, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y el crucero de misiles USS Lake Erie permanecieron a menos de seis millas náuticas de las costas de La Guaira.

¿Por qué había aviones de EE.UU sobrevolando Caracas?

El gobierno de Delcy Rodríguez confirmó que ese sobrevuelo fue parte de un simulacro de respuesta militar y evacuación coordinado entre Washington y Caracas.

Su propósito era evaluar la capacidad de respuesta rápida ante posibles contingencias médicas o situaciones catastróficas en la embajada de Estados Unidos en el país sudamericano.

Este operativo, según autoridades del vecino país, fue solicitado por la embajada de EE. UU. y autorizado por el gobierno venezolano, específicamente por el canciller Yván Gil y las entidades aeronáuticas locales.

A pesar de que residentes y el gobierno de Rodríguez mostraron tranquilidad por lo ocurrido, sectores afines al chavismo protestaron en otros puntos de Caracas, calificando el simulacro como un acto de “injerencia yanqui”.

En el operativo estuvo presente el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EE. UU., quien mantuvo conversaciones con el gobierno interino de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Siga leyendo: EE. UU. vigila las costas venezolanas con aviones de guerra

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