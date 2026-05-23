¿El mejor tridente de la historia? Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise terminaron temporada con gran cifra de participaciones de gol

El tridente conformado por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise en el Bayern Múnich se consolidó como el mejor del mundo en la temporada 2025-26. Los jugadores del elenco alemán ganó este sábado la Pokal (Copa de Alemania), tras vencer 3-0 al Stuttgart y se consolidó dominador absoluto del balompié alemán esta temporada: ganó todos los torneos locales. Los tres goles del partido los marcó el inglés Harry Kane. El atacante británico, uno de los mejores “nueve” del mundo, se llevó la pelota para su casa y alcanzó su quinto título con el Bayern. Además, se consolidó como el máximo goleador del balompié europeo esta temporada: llegó a 64 celebraciones.

Kane superó, por lejos, al francés Kylian Mbappé, que fue el segundo delantero que más goles anotó en esta campaña con 46 celebraciones jugando para el Real Madrid. Además, el atacante inglés, que será el capitán de su seleccionado nacional en el Mundial de Norteamérica que empieza el próximo 11 de junio, dio siete asistencias en toda la campaña.

¿Luis Díaz logró ser parte del mejor tridente de la historia?

En total, Harry Kane tuvo 71 participaciones en acciones de gol esta temporada con el Bayern Múnich. Fue el futbolista más determinante del cuadro alemán en una campaña donde solo les faltó ganar la Liga de Campeones de la Uefa (quedaron eliminados en semifinales por el PSG francés).

Junto a Kane, también brillaron Luis Díaz y Michael Olise. El futbolista colombiano, de 29 años, brilló en su primera temporada como jugador del Bayern. En total, el guajiro firmó 26 goles y 24 asistencias –teniendo en cuenta la que le dio a Kane en la final de la Copa–. Con eso, participó en 50 acciones de gol con el cuadro bávaro en la campaña que está por terminar. Entre tanto su compañero francés –inglés, pero juega para Francia–, Michael Olise, aportó un total de 52 participaciones en acciones de gol. De ellas, 22 fueron celebraciones, mientras que las 30 restantes fueron asistencias. En total, el tridente conformado por Kane, Díaz y Olise, participó en 173 acciones de gol durante la temporada.

Con eso, quedaron a 23 del tridente conformado por Luis Suárez, Neymar y Lionel Messi en el Barcelona durante la temporada 2015-2016 (hace una década), que participaron en 196 acciones que terminaron en celebraciones para el club catalán, en el que son considerados ídolos.

Díaz, en su primera temporada en el fútbol alemán, brilló y se consolidó como un hombre importante en la estructura del cuadro bávaro. De los 112 goles que marcó el Bayern esta campaña, 26 fueron obra de Luchito, que resultó siendo el segundo máximo goleador de su equipo en esta campaña.