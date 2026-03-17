Los riesgos que anticiparon los informes y hoy rodean a Ricardo Roa en Ecopetrol

Desde agosto de 2023, los posibles riesgos alrededor de la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol ya habían sido advertidos al interior de la compañía. Lo que en ese momento se planteó como un ejercicio de debida diligencia y prevención, hoy toma otra dimensión tras las decisiones judiciales recientes y los escenarios que comienzan a materializarse.
Un informe de la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento, titulado “Debida Diligencia y Recomendaciones Presidente Roa”, incluyó el análisis de firmas internacionales como Shearman & Sterling y Miller & Chevalier.
Ambas coincidieron en que, en ese momento, “no es necesario separar temporalmente [al presidente] de sus funciones dado que, a la fecha, no existe investigación formal”, pero sí dejaron sobre la mesa una alerta clave: la necesidad de monitoreo constante.
Además, recomendaron la creación de un comité especial dentro de la junta directiva para evaluar escenarios y hacer seguimiento al caso, anticipando que la situación podía evolucionar.
Ese punto hoy cobra relevancia, especialmente porque el documento también advertía un riesgo concreto: la posibilidad de que el auditor externo llegara a perder confianza en la presentación de los estados financieros si la situación jurídica del presidente se deterioraba.
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