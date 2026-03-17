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Gobierno decreta arancel del 35% para importaciones de acero y metal sin acuerdo comercial con Colombia

El Gobierno fijó aranceles del 35% a productos siderúrgicos y metalmecánicos para frenar importaciones baratas, proteger la industria nacional y evaluar su impacto en un año.

  • El Gobierno elevó a 35% los aranceles a productos siderúrgicos para proteger la industria nacional frente a importaciones de bajo costo. FOTO COLPRENSA.
    El Gobierno elevó a 35% los aranceles a productos siderúrgicos para proteger la industria nacional frente a importaciones de bajo costo. FOTO COLPRENSA.
  • El Gobierno busca frenar el avance de importaciones que dominan hasta el 90% del mercado en algunos segmentos. FOTO EL COLOMBIANO.
    El Gobierno busca frenar el avance de importaciones que dominan hasta el 90% del mercado en algunos segmentos. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
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El Ministerio de Comercio expidió el Decreto 0264 de 2026 que impone un incremento arancelario del 35% para varios productos de los sectores siderúrgico y metalmecánico.

El documento argumenta que es una respuesta al aumento de importaciones a bajo costo provenientes de países sin acuerdos comerciales, entre ellos China, Rusia e India.

Cabe destacar que está era una petición de las empresas siderúrgicas nacionales. Esas compañías justifican que no pueden competir con los bajos precios —hasta 42% por debajo del mercado— que tiene el acero chino.

El arancel del 35% establecido por el Gobierno se aplicará a productos específicos de los sectores siderúrgico y metalmecánico, entre ellos barras, perfiles, tubos, alambres, manufacturas de alambre y alambre de púas. De acuerdo con el Artículo 1 del decreto, la medida cobija un total de 14 subpartidas arancelarias que estarán sujetas a este incremento.

Entérese: Acero chino inunda América Latina: importaciones aumentaron más de 200% y amenazan 1,4 millones de empleos

El Gobierno de Colombia justificó la imposición del impuesto aduanero a productos siderúrgicos y metalmecánicos como una medida estratégica para proteger un sector clave de la economía.

Según los considerandos del Decreto 0264 de 2026, esta industria es fundamental porque suministra insumos esenciales para sectores como la construcción, la infraestructura, la energía, el transporte y la transición energética.

Además, representa cerca del 10% del PIB industrial, lo que la convierte en un pilar dentro de la actividad productiva del país.

La decisión también se enmarca en la Política Nacional de Reindustrialización (CONPES 4129), que busca diversificar la economía y reducir la dependencia de sectores como el petróleo y el carbón.

¿Qué crisis enfrenta la industria nacional?

El Ministerio dijo que identificó una crisis estructural derivada del aumento acelerado de importaciones a bajo costo. Durante 2025, las compras externas crecieron entre el 5% y más del 290% en 13 subpartidas específicas, lo que generó una presión significativa sobre los productores locales.

Estos productos, provenientes principalmente de países como China, Rusia, Turquía e India, han ingresado con precios cada vez más bajos, afectando la competitividad de la industria colombiana.

En algunos segmentos, incluso, las importaciones desde países sin acuerdos comerciales han llegado a representar entre el 80% y el 90% del mercado.

Solo para tener una idea, Actualmente, el 53,3% del acero del mundo es producido por China, lo que equivale a 1.005 millones de toneladas de un total cercano a 1.884 millones. Le siguen India, con 149 millones de toneladas; Japón, con 84 millones; Estados Unidos, con 80 millones; y Rusia, con 71 millones. En América Latina, solo Brasil aparece como país latino en el top 10 mundial, con una producción de 34 millones de toneladas.

¿Qué impacto tiene en el empleo y la economía?

El Ejecutivo también argumenta que la medida busca proteger el empleo asociado a esta actividad. El sector siderúrgico y metalmecánico genera cerca de 45.000 empleos directos e indirectos en el país, además de dinamizar a más de 25.000 proveedores nacionales.

El Gobierno busca frenar el avance de importaciones que dominan hasta el 90% del mercado en algunos segmentos. FOTO EL COLOMBIANO.
El Gobierno busca frenar el avance de importaciones que dominan hasta el 90% del mercado en algunos segmentos. FOTO EL COLOMBIANO.

La estabilidad de estas cadenas productivas depende en gran medida del desempeño de la industria, lo que refuerza la necesidad de medidas de protección frente a la competencia externa.

Otro de los argumentos expuestos por el Gobierno está relacionado con el impacto ambiental del sector. La industria nacional recicla más de 1,2 millones de toneladas de chatarra al año, lo que contribuye a la economía circular y reduce la dependencia de materias primas importadas. Este factor es considerado clave en la transición hacia modelos productivos más sostenibles.

El decreto también contempla la inclusión de subpartidas adicionales de manera preventiva. El objetivo es evitar que los importadores sustituyan productos gravados por otros similares no incluidos en la medida, con el fin de evadir el arancel.

De esta forma, el Gobierno busca asegurar la efectividad de la política y evitar distorsiones en el mercado.

Lea también: Acero chino inunda América Latina: importaciones aumentaron más de 200% y amenazan 1,4 millones de empleos

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