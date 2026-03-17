Fiscalía denunció amenazas contra testigo clave en el proceso a Ricardo Roa

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que un testigo clave dentro del proceso que involucra a Ricardo Roa ha sido amenazado, lo que encendió las alertas dentro del ente investigador.

Según explicó la jefa del organismo, se trata de una situación delicada que ya está siendo atendida por el programa de protección de testigos de la Fiscalía. “Tenemos dos situaciones en dos casos distintos. En el caso de Ricardo Roa tenemos un testigo que es clave para la Fiscalía que ha sido amenazado”, señaló.

Camargo detalló que, ante este escenario, se activaron los protocolos correspondientes para evaluar el nivel de riesgo y definir las medidas necesarias. En este momento, las autoridades adelantan un estudio para determinar qué tipo de protección se le debe brindar a esta persona, cuya declaración es considerada fundamental dentro del proceso.

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