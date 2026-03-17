x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Motín en cárcel de Santa Marta dejó un muerto y una fuga masiva

Aunque las autoridades no han confirmado el número oficial de presos fugados, reportes preliminares y testigos hablan de alrededor de 40 presidiarios que aprovecharon las protestas para huir.

  • Varios presos generaron caos a las afueras de una cárcel en Santa Marta. Foto: redes sociales
    Varios presos generaron caos a las afueras de una cárcel en Santa Marta. Foto: redes sociales
  • Los presos estuvieron, algunos, hasta horas de la madrugada, protestando. Fotos: redes sociales
    Los presos estuvieron, algunos, hasta horas de la madrugada, protestando. Fotos: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Una alteración de orden público se registró en el centro histórico de Santa Marta, luego de que decenas de reclusos protagonizaran un motín en el Centro de Detención Transitoria “La Norte”, ubicado en la calle 11 con carrera 5ª.

La situación ocurrió en la noche del lunes, 16 de marzo, y se prolongó por más de tres horas. El hecho dejó como saldo un interno fallecido, varios heridos y reportes de una posible fuga masiva.

Lea también: Se fugaron 17 presos, y otros 7 quedaron heridos, tras motín y fuga en estación de Policía de Bogotá

Según el reporte de medios locales, hacia las 9:30 de la noche, las autoridades fueron alertadas sobre la salida de al menos 40 internos, quienes lograron llegar a las calles del sector en medio de una protesta para exigir la presencia de la Defensoría del Pueblo.

Versiones preliminares indican que las manifestaciones fueron motivadas por el rechazo a traslados sorpresivos, requisas constantes y presuntas fallas en el suministro de alimentos.

El motín generó momentos de alta tensión cuando los reclusos se desplazaron por la zona lanzando objetos contundentes e incluso prendiendo fuego en puntos de la avenida Campo Serrano, provocando el pánico entre comerciantes, residentes y transeúntes.

Ante la magnitud del desorden, la Policía Metropolitana de Santa Marta solicitó refuerzos para recuperar el control. En medio de los enfrentamientos se registraron disparos por parte de la fuerza pública, resultando en lesiones para varios uniformados y tres reclusos.

Mientras se desarrollaban los disturbios, familiares de los detenidos permanecieron a las afueras del penal exigiendo mediación humanitaria.

Los presos estuvieron, algunos, hasta horas de la madrugada, protestando. Fotos: redes sociales
Los presos estuvieron, algunos, hasta horas de la madrugada, protestando. Fotos: redes sociales

En medio de los hechos, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Keiner Almanzo, conocido con el alias de Keiner o El Flaco. El interno recibió un impacto de bala y, aunque fue trasladado de urgencia a centros asistenciales, murió minutos después de su ingreso.

Aunque preliminarmente se habla de que varios reclusos lograron escapar sin mayores obstáculos, las autoridades aún no han confirmado oficialmente el número de fugados.

La tensión persistió hasta la mañana de este martes, cuando un grupo de internos volvió a las afueras del centro de detención para reiterar sus exigencias sobre las condiciones de reclusión. Actualmente, se adelantan investigaciones para esclarecer las responsabilidades frente a estos hechos que han puesto en evidencia la crisis de seguridad en el recinto.

Siga leyendo: Dos presos desataron riña que culminó con 52 muertos

Temas recomendados

Cárceles
Inpec
Presos
Policía
Fuga de presos
Colombia
Magdalena
Santa Marta
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida