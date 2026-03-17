Video | Motín en cárcel de Santa Marta dejó un muerto y una fuga masiva

Una alteración de orden público se registró en el centro histórico de Santa Marta, luego de que decenas de reclusos protagonizaran un motín en el Centro de Detención Transitoria “La Norte”, ubicado en la calle 11 con carrera 5ª.

La situación ocurrió en la noche del lunes, 16 de marzo, y se prolongó por más de tres horas. El hecho dejó como saldo un interno fallecido, varios heridos y reportes de una posible fuga masiva.

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Según el reporte de medios locales, hacia las 9:30 de la noche, las autoridades fueron alertadas sobre la salida de al menos 40 internos, quienes lograron llegar a las calles del sector en medio de una protesta para exigir la presencia de la Defensoría del Pueblo.

Versiones preliminares indican que las manifestaciones fueron motivadas por el rechazo a traslados sorpresivos, requisas constantes y presuntas fallas en el suministro de alimentos.