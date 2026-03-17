Estas son las EPS en riesgo de liquidación tras declaración de Petro: 23 millones de afiliados afectados

La muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años con leucemia linfoblástica aguda que esperaba un medicamento desde octubre de 2025, no solo vuelve a evidenciar las fallas del sistema de salud, sino que también se cruza con un momento crítico en el que el Gobierno plantea decisiones que impactan directamente a millones de pacientes. Su caso, como el del menor Kevin Acosta, refleja una realidad en la que los tiempos del sistema siguen siendo más lentos que los de la enfermedad. En medio de este panorama, el presidente Gustavo Petro lanzó una de las propuestas más radicales sobre el futuro del sistema, la liquidación de todas las EPS que estén en quiebra. “Todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas”, afirmó durante un Consejo de Ministros, marcando un punto de quiebre en la discusión sobre la reforma a la salud. Conozca: Petro “corcha” al ministro de Hacienda por desconocer déficit primario en pleno consejo de ministros