Más aerolíneas imponen nuevas restricciones a cargadores portátiles por riesgo de incendios en pleno vuelo

La seguridad aérea atraviesa un momento crítico debido a un artefacto que viaja en los bolsillos de los pasajeros, las baterías de litio.
En lo que va de 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha reportado 28 incidentes de incendios relacionados con estos dispositivos, de los cuales 22 ya han sido verificados.
Esta cifra arroja una media alarmante de 1,9 incidentes por semana, lo que ha obligado a las grandes compañías aéreas a endurecer sus políticas de equipaje de forma inmediata.
Puede leer: ¿Qué está pasando con la seguridad aérea en El Dorado? Tres incidentes recientes prenden alertas
Colombia no está exenta. Debido al uso masivo de baterías portátiles de litio (power banks) en vuelos comerciales, el país se sumara en 2026 a la ola de restricciones internacionales para mitigar el riesgo de incendios en cabina.
La Aeronáutica Civil, el pasado marzo, emitió una directriz obligatoria que impacta a todas las aerolíneas que operan en el país, luego de documentarse incidentes de sobrecalentamiento y fuego asociados a este tipo de dispositivos.
La medida se fundamenta en la Adenda I del Documento 9284 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que clasifica las baterías de litio como mercancías peligrosas debido al riesgo de “fuga térmica”, un fenómeno que puede generar incendios difíciles de controlar en un entorno presurizado.