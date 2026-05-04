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Dimayor rindió homenaje al árbitro Wílmar Roldán por sus 500 partidos en la Liga colombiana

El árbitro que tiene escarapela Fifa desde 2008, fue también exaltado como el Mejor Árbitro de América en 2013.

  • El árbitro antioqueño Wílmar Roldán recibió un homenaje en el estadio Atanasio Girardot, por el registro de 500 partidos en la liga profesional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El árbitro antioqueño Wílmar Roldán recibió un homenaje en el estadio Atanasio Girardot, por el registro de 500 partidos en la liga profesional. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El árbitro antioqueño Wílmar Roldán recibió un reconocimiento, este domingo, en el estadio Atanasio Girardot, por parte de la Dimayor por sus 500 partidos en la Liga colombiana.

Roldán, quien fue el designado para impartir justicia en el duelo entre DIM y Águilas Doradas, llegó a 500 partidos en la liga colombiana, hecho que ha sido catalogado como uno de los más significativos del arbitraje nacional.

En la ceremonia, en la que la Dimayor entregó un reconocimiento a Roldán, la entidad rectora del fútbol colombiano exaltó que “Roldán alcanzó un hito en su carrera al dirigir 500 partidos en el fútbol profesional colombiano, consolidándose como uno de los jueces más experimentados y destacados del país”.

También le puede interesar: “Los jugadores no te perdonan la cobardía, huelen la sangre”: Wilmar Roldán

Durante el reconocimiento se exaltó su trayectoria, disciplina y aporte al desarrollo del arbitraje nacional, a uno de los mejores jueces en la historia del fútbol colombiano, ya que fue elegido como el Mejor Árbitro de América en 2013.

Dimayor reseñó que “con más de dos décadas de carrera y escarapela FIFA desde 2008, Roldán ha estado presente en encuentros de alta exigencia tanto a nivel local como internacional, convirtiéndose en referente del arbitraje colombiano”.

Recordó también que “su trayectoria inició en febrero de 2003, cuando arbitró su primer partido oficial entre Millonarios FC y Once Caldas. Además, ha dirigido importantes compromisos a nivel internacional en torneos Conmebol y FIFA”.

Principales actuaciones de Roldán en el arbitraje internacional

Final de la Copa Libertadores 2013 entre Atlético Mineiro y Olimpia de Paraguay.

En junio de 2013 fue elegido como central para el amistoso entre la Selección de Brasil y la Selección de Inglaterra en la inauguración del nuevo Estadio Maracaná.

Fue designado para dirigir en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013 disputado en Turquía.

Lea además: Trece árbitros colombianos, liderados por Wílmar Roldán, fueron convocados a la pretemporada de Conmebol

Incluido en el listado de árbitros para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.

Fue designado para pitar la final de vuelta de la Copa Conmebol Sudamericana 2017 entre el club Flamengo e Independiente en el Maracaná en Río de Janeiro.

Integró el listado de Conmebol para arbitrar partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia.

Tiene trayectoria también en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa América y Juegos Olímpicos.

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