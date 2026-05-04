¿Quién es la conductora del Monster Truck que causó el accidente en Popayán?

Este domingo, en horas de la tarde, ocurrió un accidente que conmocionó a Popayán. En medio de un evento de exhibición de Monster Truck (vehículos modificados de gran tamaño), uno de ellos, denominado “La Dragona”, arrolló a un grupo de personas que se encontraban presenciando el evento. Murieron tres personas, entre ellas una niña de 10 años, y hay, según reportes oficiales, 38 heridos.
Mientras las autoridades investigan una posible falla mecánica, se confirmó que la conductora, una de las pocas mujeres expertas en esta disciplina en Latinoamérica, se encuentra entre los lesionados.