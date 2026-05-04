Así está el historial de enfrentamientos entre Atlético Nacional y el Inter de Bogotá

Luego de definirse las llaves de los cuartos de final de la Liga Betplay-1 de 2026, a Atlético Nacional que terminó primero en la fase todos contra todos le correspondió medirse a Internacional de Bogotá, que ingresó como octavo.

El historial de enfrentamientos entre Inter, que antes se llamaba La Equidad, y el Rey de Copas ha sido parejo y, además, en dos ocasiones se enfrentaron en series por el título del fútbol colombiano: pasó en el Finalización de 2007 y en el Apertura de 2011, en ambas ocasiones el título fue para los antioqueños.

Pero según datos de Flashscore, en el historial de enfrentamientos entre La Equidad y Nacional aparecen 47 partidos, con 17 victorias para el verde paisa, 16 triunfos para los bogotanos y 14 empates.

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Ahora, con el cambio de nombre para 2026, el más reciente encuentro registra un triunfo contundente de los dirigidos por Diego Arias, con un marcador de 3-0 ante Inter, por la fecha 13 de la Liga Betplay-1, en el Atanasio Girardot. Ese día los goles de los locales fueron obra de Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos y Matías Lozano.

Ahora, el verde que dirige Diego Arias se tendrá que preparar para la serie de cuartos de final que se disputará en duelos de ida y vuelta para determinar al semifinalista.