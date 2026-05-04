Este lunes 4 de mayo vence la segunda cuota del impuesto al patrimonio; lo que debe saber

Este lunes, 4 de mayo, se cumple el plazo definitivo para que las personas jurídicas y sociedades de hecho en Colombia realicen el pago de la segunda y última cuota del impuesto al patrimonio correspondiente al año gravable 2026.
Este impuesto, establecido mediante el Decreto 0173 de 2026, busca recaudar fondos para mitigar los efectos de la emergencia económica, social y ecológica declarada tras las intensas lluvias e inundaciones que han golpeado diversas regiones del país.
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