Colombia debe $1.169 billones: ¿De la Espriella está listo para refinanciar o perfilar la deuda?

La semana pasada, una palabra cambió el tono de la discusión fiscal en Colombia cuando el presidente electo, Abelardo de la Espriella, habló de “renegociar” la deuda pública del país.
Horas después, su ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, corrigió el término al decir que lo que viene es “reperfilar” esa deuda. La diferencia de estos dos términos define qué tanto cambiará el manejo de las finanzas públicas del próximo Gobierno.
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