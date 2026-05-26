Renault Group se la jugará con más inversión en la planta Sofasa, en Envigado, para nueva línea de vehículos

La automotriz francesa Renault Group anunció su firme intención de invertir en un nuevo proyecto industrial de ensamblaje en la planta de Renault-Sofasa, una decisión que consolida a Colombia como pieza estratégica dentro de la red global de producción del fabricante europeo. El anuncio, realizado desde la casa matriz de la compañía en Francia, contempla el ensamblaje de un nuevo vehículo con tecnologías de última generación en la planta de Envigado, Antioquia, en línea con la transformación mundial hacia la movilidad electrificada y sostenible. La decisión se enmarca en el plan estratégico futuREady, vigente hasta 2030, con el que Renault busca convertir a la operación colombiana en un hub exportador para América Latina y acelerar la masificación de vehículos electrificados en el mercado nacional. De concretarse la inversión, Renault-Sofasa fortalecería su papel como plataforma industrial estratégica del grupo francés en la región. Conozca más: Renault-Sofosa apunta a exportar 28.000 vehículos este año

Una planta con 57 años de historia y 1,7 millones de vehículos ensamblados

La planta de Envigado celebrará en 2026 sus 57 años de operación ininterrumpida, período durante el cual ha ensamblado más de 1,7 millones de vehículos para Colombia y otros mercados latinoamericanos. Actualmente, Renault-Sofasa produce modelos como Logan, Sandero, Stepway, Duster y Kwid, consolidándose como uno de los principales actores de la industria automotriz nacional. La compañía destacó que la planta ha fortalecido durante los últimos años sus procesos de modernización industrial, incorporación tecnológica, desarrollo de proveedores y capacidad exportadora. Ese desempeño operativo fue uno de los factores determinantes para que Renault Group considerara una nueva inversión de largo plazo en Colombia.

El pacto laboral fue clave para atraer la inversión

La multinacional resaltó que uno de los pilares que respaldan la nueva intención de inversión es la estabilidad laboral alcanzada recientemente mediante la firma de un pacto colectivo con los trabajadores. Según la empresa, el acuerdo refleja una relación construida sobre el diálogo, la confianza y el respeto por los derechos laborales, factores que fueron determinantes para fortalecer la competitividad de la planta. Renault-Sofasa aseguró que la excelencia operativa de Envigado es resultado del trabajo acumulado de sus equipos humanos y de una cultura organizacional enfocada en relaciones laborales de largo plazo. La compañía también destacó el fortalecimiento del marco regulatorio colombiano para el sector automotor como otro de los elementos que favorecieron la evaluación de nuevas inversiones. Entre los instrumentos mencionados aparecen el CERT (Certificado de Reembolso Tributario), enfocado en estimular la competitividad exportadora, y el IAMAS (Instrumento Arancelario para el Mejoramiento y la Seguridad Vial), diseñado para atraer inversión automotriz. Renault señaló que espera que estos mecanismos evolucionen hacia un entorno regulatorio con mayor seguridad jurídica para facilitar proyectos industriales de largo plazo.

Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, aseguró que el resultado “refleja el trabajo constante que hemos venido realizando en la operación en Colombia, donde la combinación de talento local y la incorporación de nuevas tecnologías han sido clave para sostener nuestro crecimiento y avanzar en nuestra proyección en el tiempo”.

Más de US$100 millones ya fueron invertidos en Envigado

Entre 2023 y 2025, Renault Group invirtió más de 100 millones de dólares para industrializar la producción del Renault Kwid en Colombia. Ese proyecto se materializó en abril de 2025 con el inicio de ensamblaje del modelo en la planta antioqueña y permitió ampliar capacidades productivas, fortalecer el empleo formal y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías. Con esa inversión también se introdujo la gama E-Tech en el país. La compañía indicó que la continuidad de nuevas inversiones demuestra la confianza de la casa matriz en la capacidad técnica, operativa y logística de Renault-Sofasa y de su red de proveedores colombianos. La modernización industrial impulsada por Renault Group incluyó la implementación de islas robotizadas de soldadura, vehículos guiados autónomos (AGV) e inteligencia artificial aplicada a procesos de manufactura y control de calidad. La planta también incrementó significativamente sus niveles de automatización y se convirtió en la primera ensambladora del país en incorporar una cabina de pintura bitono para fabricación automotriz. Otro de los avances relevantes fue la adopción de la plataforma global CMF-A, diseñada bajo estándares internacionales de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad. Gracias al trabajo de ingeniería local, el Renault Kwid ensamblado en Colombia logró reducciones de hasta 80% en emisiones de monóxido de carbono y de 68% en hidrocarburos frente a vehículos del mismo segmento producidos hace una década. Siga leyendo: Producción de la planta de Renault-Sofasa, en Envigado, creció 80% en el primer trimestre de 2026

Sofasa gana protagonismo como exportadora regional