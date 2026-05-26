El Mundial 2026, bajo amenaza por las condiciones climáticas extremas

El calor, la humedad y las tormentas eléctricas son sinónimos del verano en muchas regiones de Norteamérica y, dentro de unas semanas, también podrían amenazar el Mundial de fútbol.
La edición de este año del torneo se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, incluidas ciudades acostumbradas a temperaturas veraniegas altísimas, agravadas por una humedad asfixiante.
Los frecuentes incendios forestales en Canadá y California suponen riesgos para la calidad del aire. Luego están los truenos y los relámpagos: en Estados Unidos, las tormentas estivales suelen implicar interrupciones de los eventos deportivos al aire libre.