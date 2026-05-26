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Así fue el ‘tarimazo’ de Iván Cepeda en Sincelejo: “no se ve que sea un recinto cerrado”

No para la polémica por evento de Iván Cepeda. ¿Violó la norma que prohíbe eventos masivos públicos antes del 31 de mayo?

  • Así fue el evento de Iván Cepeda en un coliseo en Sincelejo. La campaña a dicho que se trató de un evento de campaña “en recinto cerrado”, como manda la ley. Foto: redes
    Así fue el evento de Iván Cepeda en un coliseo en Sincelejo. La campaña a dicho que se trató de un evento de campaña “en recinto cerrado”, como manda la ley. Foto: redes
El Colombiano
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hace 3 horas
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A escasos días de la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo, la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto convenientemente delgada en Sincelejo.

A las cuatro de la tarde, de este lunes 25 de mayo, el primer día en que las restricciones electorales del Gobierno silenciaban las plazas públicas, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades) abrió sus puertas para el Pacto Histórico. La convocatoria no dejaba lugar a dudas: “Encuentro con Iván Cepeda en Sincelejo. Vamos por más”.

Lo que siguió fue un evento masivo que hoy desafía el espíritu de la normativa electoral y deja sobre la mesa interrogantes sobre los vacíos legales en la recta final de la campaña.

Osvaldo Corrales, presidente del sindicato de educadores que...

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