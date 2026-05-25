¿Está listo para enamorarse?, ¿le cae el mismo tipo de persona?: La doctora del Q’hubo responde

Desde hace 23 años, la psicóloga Eliana Mejía responde preguntas sobre sexualidad que le envían los lectores del Q’hubo, uno de los periódicos de la Casa Editorial EL COLOMBIANO. En este tiempo, ella ha contestado más de dos mil preguntas, algunas pintorescas, otras alarmantes, unas sintomáticas del papel que las relaciones sentimentales tienen en la sociedad antioqueña actual y otras, relevantes para entender el peso que las redes sociales tienen en la vida cotidiana.
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Las preguntas son enviadas por los lectores a un correo electrónico dispuesto para ello. En cada entrega, la psicóloga responde dos. “Normalmente, cuando me llega la pregunta al correo, la leo, la pienso y el día que me siento a escribir contesto las que tenga pendientes. Trato de estar al día”, contó ella en un diálogo sostenido con este medio informativo. De alguna forma, este trabajo de la doctora Eliana le da un sentido local al título de la película de Woody Allen: Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo (pero temía preguntar).