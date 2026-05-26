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Estas son las cinco propuestas de organizaciones de mujeres para el próximo Gobierno

El próximo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta presidencial, en la que tres candidatos concentrar el mayor porcentaje en las encuestas de intención de voto.

  • Las propuestas abordaron temas sobre acceso a salud sexual y reproductiva. FOTO COLPRENSA
    Las propuestas abordaron temas sobre acceso a salud sexual y reproductiva. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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Colprensa
hace 1 hora
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Organizaciones de mujeres del país presentaron este lunes la ‘Agenda Feminista 2026-2030: Horizonte de la Igualdad’, una hoja de ruta con propuestas concretas para el próximo gobierno en cinco dimensiones: seguridad con enfoque feminista, sociedad del cuidado, autonomía económica y territorial, democracia paritaria e institucionalidad para la igualdad.

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“Partimos de una convicción fundamental: la igualdad real para las mujeres es indispensable para fortalecer la democracia, consolidar una paz duradera y construir un país más justo y sostenible”, señaló Claudia Mejía, integrante de la Red Nacional Mujeres.

Entre las propuestas centrales figura la garantía de un mínimo del 50% de representación femenina en espacios de decisión, la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidado que reconozca esa labor como trabajo esencial y responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y las familias, y el fortalecimiento de mecanismos especializados para investigar y prevenir el feminicidio y la violencia sexual.

La agenda también exige garantizar acceso efectivo a salud sexual y reproductiva, empleo digno, tierra y crédito para las mujeres, así como una institucionalidad sólida con presupuesto suficiente para que los derechos femeninos no dependan del gobierno de turno.

“La igualdad no puede seguir siendo una promesa pendiente. Colombia necesita decisiones concretas, recursos y voluntad política para garantizar los derechos de las mujeres”, afirmó Susana Mejía, coordinadora de la Red Nacional Mujeres.

Las organizaciones ya compartieron la agenda con equipos de campaña de candidatas y candidatos e hicieron una invitación abierta a todos los aspirantes presidenciales a construir de manera colaborativa propuestas basadas en las demandas recogidas con mujeres de distintos contextos del país.

Actualmente, del grupo de aspirantes a la Presidencia de la República hay tres mujeres: la senadora Paloma Valencia, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y la abogada Sondra Macollins. De ellas, la candidata uribista es la que más opción tiene de pasar a segunda vuelta, pues las encuestas de intención de voto la ubican en tercer lugar, detrás de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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Hasta ahora, en Colombia no ha habido una mujer en la Casa de Nariño y, recién hasta 2018, una llegó a la vicepresidencia de la República por primera vez, con Marta Lucía Ramírez, quien fue sucedida en 2022 por Francia Márquez.

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