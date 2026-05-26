Estas son las cinco propuestas de organizaciones de mujeres para el próximo Gobierno

Organizaciones de mujeres del país presentaron este lunes la ‘Agenda Feminista 2026-2030: Horizonte de la Igualdad’, una hoja de ruta con propuestas concretas para el próximo gobierno en cinco dimensiones: seguridad con enfoque feminista, sociedad del cuidado, autonomía económica y territorial, democracia paritaria e institucionalidad para la igualdad.
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“Partimos de una convicción fundamental: la igualdad real para las mujeres es indispensable para fortalecer la democracia, consolidar una paz duradera y construir un país más justo y sostenible”, señaló Claudia Mejía, integrante de la Red Nacional Mujeres.