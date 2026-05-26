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Cárcel para mujer que explotaba sexualmente a su hija en Cartagena

Un operativo transnacional destapó uno de los casos más alarmantes de vulneración infantil en el Caribe.

  • La procesada fue capturada por la Dijin en el barrio La Castellana de Cartagena tras una investigación coordinada con autoridades de Estados Unidos. FOTO: Fiscalía.
    La procesada fue capturada por la Dijin en el barrio La Castellana de Cartagena tras una investigación coordinada con autoridades de Estados Unidos. FOTO: Fiscalía.
  • El material probatorio que motivó la captura fue hallado inicialmente en dispositivos electrónicos incautados en Medellín. FOTO: Magnific.
    El material probatorio que motivó la captura fue hallado inicialmente en dispositivos electrónicos incautados en Medellín. FOTO: Magnific.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer de 23 años, señalada como presunta responsable de instrumentalizar a su propia hija menor de edad para fines de explotación sexual y comercialización de contenido íntimo con un ciudadano extranjero.

La investigación penal que condujo a este resultado judicial se inició en diciembre de 2025, tras la captura en Medellín de un ciudadano estadounidense. En los dispositivos electrónicos del extranjero, las autoridades hallaron abundante material audiovisual que involucraba a la menor de edad, el cual era difundido de manera ilegal a través de redes sociales.

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Labores de inteligencia y el análisis de datos establecieron que, entre mayo y noviembre de 2025, el ciudadano extranjero y la procesada mantuvieron conversaciones constantes en las que se pactaba el envío de los archivos íntimos a cambio de transacciones económicas. Según el ente acusador, esta práctica ilícita se habría ejecutado en al menos seis ocasiones.

El material probatorio que motivó la captura fue hallado inicialmente en dispositivos electrónicos incautados en Medellín. FOTO: Magnific.
El material probatorio que motivó la captura fue hallado inicialmente en dispositivos electrónicos incautados en Medellín. FOTO: Magnific.

La detención de la mujer fue materializada por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional en el barrio La Castellana, en la capital de Bolívar.

Lea aquí: Depredador sexual de Tolima al parecer abusó de 5 hijas, 2 sobrinas y una nieta

Posteriormente, durante las audiencias concentradas, una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó los delitos de pornografía con menor de 18 años agravada, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual.

Pese a la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, la procesada no aceptó los cargos correspondientes. La situación jurídica de la imputada continuará su trámite bajo las etapas procesales del sistema penal y en observancia de las garantías constitucionales.

Entérese: “Es mentira, empezando porque yo soy gay”: habló pasajero señalado de agresión sexual en vuelo Bogotá-Madrid de Avianca

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