“Si no hay energía, hay apagón”: habla el empresario de la planta que enfureció a Petro contra MinMinas

“Lo informaron mal al presidente”, con estas palabras, Jorge Castellanos, representante legal de Nodo Energético del Norte de Colombia SA ESP (Nencol) y de Termoinduenergy Corporation SAS, se defendió en el programa 6AM W de Caracol Radio y puso sobre la mesa su versión de los hechos en el caso de la subasta energética que enfureció al presidente Gustavo Petro.
Su argumento ante este medio es que al presidente Gustavo Petro lo informaron mal. “Todo esto es información pública. En los archivos de la UFME, de la CREG, del Ministerio y de XM está el proceso de registro de proyectos para la subasta. Ahí está todo: quiénes son los dueños, en qué consiste el proyecto, qué combustible van a usar y toda la normatividad cumplida”, dijo Castellanos este martes 26 de mayo.
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