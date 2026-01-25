Pico migratorio lleva a las remesas a un nuevo récord de más de US$13.000 millones

En 2025, los envíos de dinero de colombianos desde el exterior (remesas) alcanzaron un máximo histórico de US$13.098 millones, lo que representó un crecimiento del 10,6% frente a 2024, cuando sumaron US$11.848 millones. La que confirma que este movimiento de dinero es cada vez más importante para la economía colombiana. De hecho, ya equivalen a cerca del 3,1% de PIB. Una realidad impulsada por un reciente pico migratorio de connacionales que se radicaron en el exterior. Lea también: Remesas a Colombia crecerán menos en 2026 por culpa de la política migratoria de Trump en EE. UU. Solo para tener una idea, en 2015 las remesas apenas llegaban a US$4.957 millones, lo que implica que esa cifra creció más del 164% en una década.

Repunte marcado por migración

El avance reciente ha sido particularmente marcado. En 2023, las remesas se ubicaron en US$10.091 millones, y en 2024 superaron los US$11.848 millones, un aumento acumulado superior a US$3.000 millones en solo dos años.

El crecimiento de las remesas coincide con un aumento sin precedentes de la migración colombiana. Entre 2022 y 2024, alrededor de 1,33 millones de personas dejaron el país de forma definitiva, lo que constituye el mayor éxodo de la historia reciente. Según datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y Migración Colombia, en apenas tres años el país perdió una cantidad de población equivalente a dos tercios de todo lo registrado entre 2012 y 2021, evidenciando un cambio estructural en la movilidad de los colombianos. En paralelo, durante 2025 las salidas de colombianos al exterior crecieron 4,3%, al alcanzar 5,8 millones de viajeros, frente a los 5,6 millones registrados en 2024, de acuerdo con Migración Colombia.

Un motor en América Latina