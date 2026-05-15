MinTransporte regulará patinetas, scooters y bicis eléctricas; ojo a los cambios que vienen en la forma de moverse

Ante el auge de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), el Ministerio de Transporte presentó este 15 de mayo el primer proyecto de resolución que busca poner orden al uso de patinetas, scooters, monociclos y bicicletas eléctricas en todo el territorio nacional.
Esta iniciativa no solo pretende modernizar el tránsito urbano, sino que prioriza la seguridad vial en un ecosistema donde estos vehículos conviven diariamente con peatones y automóviles.
“Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas, durante el anuncio.