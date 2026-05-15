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MinTransporte regulará patinetas, scooters y bicis eléctricas; ojo a los cambios que vienen en la forma de moverse

Ministerio de Transporte publicó el primer proyecto de regulación para patinetas y bicicletas eléctricas en Colombia, fijando requisitos obligatorios de seguridad y registro en RUNT.

  • El borrador de la norma establece que los usuarios de estos vehículos livianos deberán cumplir con estándares técnicos mínimos para poder circular. FOTO: Manuel Saldarriaga.
    El borrador de la norma establece que los usuarios de estos vehículos livianos deberán cumplir con estándares técnicos mínimos para poder circular. FOTO: Manuel Saldarriaga.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
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Ante el auge de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), el Ministerio de Transporte presentó este 15 de mayo el primer proyecto de resolución que busca poner orden al uso de patinetas, scooters, monociclos y bicicletas eléctricas en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa no solo pretende modernizar el tránsito urbano, sino que prioriza la seguridad vial en un ecosistema donde estos vehículos conviven diariamente con peatones y automóviles.

Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas, durante el anuncio.

Según la Cámara de la Industria de las Motocicletas de la Andi, de cada 10 motos eléctricas que entran al país, nueve no se registran en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

En la práctica, eso significa miles de vehículos rodando sin placa, sin matrícula y, en muchos casos, circulando por ciclorutas sin ningún tipo de control formal. De acuerdo con Iván García, director de la Cámara, el 98% de estas motos no genera registro en el Runt.

El cálculo parte de un estimado de 167.000 unidades importadas, con base en reportes de la Dian, que muestran un crecimiento exponencial en la entrada de vehículos eléctricos de dos ruedas, especialmente desde 2024 y con una aceleración aún mayor en 2025.

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Cabe recordar que, luego de que el negocio del alquiler de patinetas eléctricas pasara “de moda” en Medellín, en gran parte por la falta de regulación y por otras problemáticas, este tomó un segundo aire en Medellín. Resulta que en la ciudad aterrizó la multinacional Whoosh, una empresa europea dedicada a la micro movilidad —o el famoso transporte de la “última milla”—, sobre todo con patinetas eléctricas. Dicha compañía, en seis años de operación, ya ajustó cerca de 140 millones de viajes y tiene presencia en 60 ciudades del mundo.

En Latinoamérica ha incursionado en Chile y Brasil y recientemente inició operaciones en México y Colombia. Para establecerse en el país, Whoosh decidió arrancar su operación en la capital antioqueña. Por eso, desde el pasado 6 de diciembre de 2025 en comunas como El Poblado, Laureles, Estadio, Belén, Centro, Robledo, Aranjuez y Castilla circulan dichas patinetas amarillas.

Seguridad primero: Casco, frenos y luces obligatorias

El borrador de la norma establece que los usuarios de estos vehículos livianos deberán cumplir con estándares técnicos mínimos para poder circular.

La prioridad es reducir la siniestralidad mediante la implementación de seguridad activa, que incluye:

-Sistemas de frenado, con obligatoriedad de contar con frenos funcionales tanto en la rueda delantera como en la trasera.

-Uso de luces y elementos reflectivos para ser vistos por otros actores viales.

-Incorporación de señales acústicas (pitos o timbres) y limitadores de velocidad de fábrica.

-El uso de casco certificado será obligatorio, así como el chaleco reflectivo durante la noche (entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.).

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¿Placas para patinetas? Así funcionará el registro en el RUNT

Uno de los puntos más novedosos de la propuesta es la creación de un sistema de identificación oficial. Al igual que ocurre con las motocicletas, se plantea que los VMP sean registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Esto permitirá que cada vehículo cuente con una lámina visible que contenga información técnica básica y un código único de identificación.

Con esta medida, Mintransporte busca individualizar los vehículos para mejorar el control en las vías y facilitar procesos en caso de hurtos o accidentes.

¿A cuánto podrá andar? La regulación no solo se enfoca en el equipo, sino también en el comportamiento del usuario. El proyecto define topes máximos de velocidad según el entorno. Por ejemplo, en espacios recreativos y deportivos el límite será de hasta 25 km/h; mientras que bicicletas eléctricas, fuera del perímetro urbano, podrán circular hasta 40 km/h.

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El Ministerio de Transporte ha enfatizado que este documento es un proyecto de resolución, lo que significa que aún no es ley final. El objetivo es que la normativa sea “en armonía con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031” y recoja la experiencia de quienes usan estos medios de transporte a diario.

“Queremos construir esta reglamentación escuchando a los ciudadanos, usuarios, autoridades locales y actores del sector”, agregó la ministra Rojas. Por ello, el documento estará disponible en los canales oficiales del Ministerio para recibir comentarios y observaciones de la ciudadanía antes de su firma definitiva.

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